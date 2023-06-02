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今日の注目スケジュール：韓GDP、米非農業部門雇用者数、米失業率など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：韓GDP、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(5月) -1.7％
10:00 営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(1-3月) 0.8％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(5月) 0.43％
21:00 ブ・鉱工業生産(4月) 1.1％
21:30 米・非農業部門雇用者数(5月) 17.5万人 25.3万人
21:30 米・失業率(5月) 3.5％ 3.4％
21:30 米・平均時給(5月) 4.3％ 4.4％
世界銀行の新総裁にアジェイ・バンガ氏が就任
シンガポール・アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(4日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数《CS》
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