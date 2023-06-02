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今日の注目スケジュール：韓GDP、米非農業部門雇用者数、米失業率など

2023年6月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：韓GDP、米非農業部門雇用者数、米失業率など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(5月)　　-1.7％
10:00　営業毎旬報告(5月31日現在、日本銀行)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(1-3月)　　0.8％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(5月)　　0.43％
21:00　ブ・鉱工業生産(4月)　　1.1％
21:30　米・非農業部門雇用者数(5月)　17.5万人　25.3万人
21:30　米・失業率(5月)　3.5％　3.4％
21:30　米・平均時給(5月)　4.3％　4.4％


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シンガポール・アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(4日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数《CS》

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