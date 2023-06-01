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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2023年6月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　設備投資(1-3月)　5.4％　7.7％
08:50　企業利益(1-3月)　0.7％　-2.8％
08:50　企業売上高(1-3月)　　6.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(5月)　　50.8
16:00　債券市場サーベイ(5月調査、日本銀行)


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(5月)　49.5　49.5
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(5月)　44.6　44.6
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月)　5.5％　5.6％
18:00　欧・ユーロ圏失業率(4月)　6.5％　6.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.45％
21:00　ブ・GDP(1-3月)　2.9％　1.9％
21:15　米・ADP全米雇用報告(5月)　15.0万人　29.6万人
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.9万件
21:30　米・労働生産性確定値(1-3月)　-2.7％　-2.7％
22:00　ブ・製造業PMI(5月)　　44.3
22:45　米・製造業PMI(5月)　　48.5
23:00　米・建設支出(4月)　0.2％　0.3％
23:00　米・ISM製造業景況指数(5月)　47.0　47.1
27:00　ブ・貿易収支(5月)　　82.25億ドル


米・自動車販売(5月、2日までに)　1530万台　1591万台

米・イエレン財務長官が警告する米国がデフォルト(債務不履行)に陥る「Xデー」

米・フィラデルフィア連銀総裁がウェビナーで講演

欧・ECB議事要旨(5月会合)

南ア・BRICS外相会合・関連会合(2日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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