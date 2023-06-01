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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏消費者物価コア指数、米製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 設備投資(1-3月) 5.4％ 7.7％
08:50 企業利益(1-3月) 0.7％ -2.8％
08:50 企業売上高(1-3月) 6.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(5月) 50.8
16:00 債券市場サーベイ(5月調査、日本銀行)
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(5月) 49.5 49.5
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(5月) 44.6 44.6
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(5月) 5.5％ 5.6％
18:00 欧・ユーロ圏失業率(4月) 6.5％ 6.5％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.45％
21:00 ブ・GDP(1-3月) 2.9％ 1.9％
21:15 米・ADP全米雇用報告(5月) 15.0万人 29.6万人
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.9万件
21:30 米・労働生産性確定値(1-3月) -2.7％ -2.7％
22:00 ブ・製造業PMI(5月) 44.3
22:45 米・製造業PMI(5月) 48.5
23:00 米・建設支出(4月) 0.2％ 0.3％
23:00 米・ISM製造業景況指数(5月) 47.0 47.1
27:00 ブ・貿易収支(5月) 82.25億ドル
米・自動車販売(5月、2日までに) 1530万台 1591万台
米・イエレン財務長官が警告する米国がデフォルト(債務不履行)に陥る「Xデー」
米・フィラデルフィア連銀総裁がウェビナーで講演
欧・ECB議事要旨(5月会合)
南ア・BRICS外相会合・関連会合(2日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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