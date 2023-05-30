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日総工産 大幅続伸、半導体向け人材需要回復見据えて国内証券では目標株価上げ
記事提供元：フィスコ
*10:41JST 日総工産---大幅続伸、半導体向け人材需要回復見据えて国内証券では目標株価上げ
日総工産＜6569＞は大幅続伸。SBI証券では投資判断「買い」を継続で、目標株価を1160円から1280円に引き上げている。24年3月期後半からの半導体向け人材需要回復を前提に、25年3月期の1人当たり売上高は稼働増加を踏まえて上方に見直しているもよう。つれて、25年3月期営業利益は従来予想の49.4億円から54.4億円、前期比39.5％増に上方修正。業界ごとに特化した人材育成への戦略転換なども評価のもよう。《ST》
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