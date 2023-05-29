*08:27JST 5/29

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30916.31、+115.18）

・NYダウは上昇（33093.34、+328.69）

・ナスダック総合指数は上昇（12975.69、+277.59）

・1ドル＝140.70-80円

・シカゴ日経先物は上昇（31500、大阪比+540）

・SOX指数は上昇（3545.67、+208.95）

・VIX指数は低下（17.95、-1.19）

・米原油先物は上昇（72.67、+0.84）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・政府税制調査会

・国債買いオペ

・景気一致指数（3月）

・景気先行CI指数（3月）

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル連邦政府債務残高（4月）

・ナイジェリアのティヌブ新大統領就任

・米、スイス、ノルウェー、英国は休場《ST》