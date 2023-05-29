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5/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 5/29
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30916.31、+115.18）
・NYダウは上昇（33093.34、+328.69）
・ナスダック総合指数は上昇（12975.69、+277.59）
・1ドル＝140.70-80円
・シカゴ日経先物は上昇（31500、大阪比+540）
・SOX指数は上昇（3545.67、+208.95）
・VIX指数は低下（17.95、-1.19）
・米原油先物は上昇（72.67、+0.84）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・政府税制調査会
・国債買いオペ
・景気一致指数（3月）
・景気先行CI指数（3月）
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル連邦政府債務残高（4月）
・ナイジェリアのティヌブ新大統領就任
・米、スイス、ノルウェー、英国は休場《ST》
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