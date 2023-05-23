*07:37JST NY金：弱含みで1977.20ドル、ドル高を意識した売りが強まる

NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：1977.20 ↓4.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－4.40ドルの1977.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1970.70ドル－1984.80ドル。ロンドン市場で1984.80ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、米国市場の中盤にかけて1970.70ドルまで反落。その後は下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に1975ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》