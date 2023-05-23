関連記事
NY金：弱含みで1977.20ドル、ドル高を意識した売りが強まる
記事提供元：フィスコ
*07:37JST NY金：弱含みで1977.20ドル、ドル高を意識した売りが強まる
NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：1977.20 ↓4.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－4.40ドルの1977.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1970.70ドル－1984.80ドル。ロンドン市場で1984.80ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが強まり、米国市場の中盤にかけて1970.70ドルまで反落。その後は下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に1975ドルを挟んだ水準で推移した。《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY金：反発、ドル高一服で買いが強まる 5/20 06:34
- NY金：続落で1959.80ドル、ドル高などを意識した売りが強まる 5/19 07:41
- NY金：小幅続落で1984.90ドル、ドル高などを意識した売りが強まる 5/18 07:36
- NY金：反落で1993.00ドル、節目の2000ドルを下回る 5/17 07:40
- NY金：小幅高で2022.70ドル、株高などを意識して上げ渋る 5/16 07:28