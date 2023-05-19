*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～富士通ゼ、JDSCがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月19日 14:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1486＞ 日興米債ヘ無 80255 726.2 10951.36% 0.13%

＜7356＞ Retty 3014900 176360 1609.51% 11.64%

＜5852＞ アーレスティ 5403100 380680 1319.33% 14.84%

＜2521＞ 上場米HE 2454160 186070 1218.94% 1.17%

＜2437＞ Shinwa 1583400 130320 1115.01% 11.71%

＜7357＞ ジオコード 714000 82100 769.67% 16.48%

＜4055＞ ティアンドエス 559800 66680 739.53% 8.43%

＜2841＞ iFEナ100有 88096 12305.6 615.90% 2.03%

＜5248＞ テクノロジーズ 205200 32660 528.29% 7.1%

＜7997＞ くろがね工作所 89600 15060 494.95% 9.95%

＜5337＞ ダントーHD 2133200 368200 479.36% 13.49%

＜6177＞ AppBank 1163400 215860 438.96% 4.96%

＜3911＞ Aiming 13616100 2770600 391.45% -15.79%

＜2569＞ 上場NSQA 363340 76502 374.94% 2.07%

＜6588＞ 東芝テック 366200 80260 356.27% 10.18%

＜3667＞ enish 4373200 973140 349.39% 0.42%

＜2632＞ MXナスヘ有 53580 12125.8 341.87% 2.08%

＜4575＞ CANBAS 1431800 331040 332.52% -4.54%

＜2840＞ iFEナ100無 31212 7430.2 320.07% 2.8%

＜3281＞ GLP 55593 13638.6 307.62% -0.61%

<6755>* 富士通ゼ 1122800 299540 274.84% -5.15%

<3028> アルペン 363200 98240 269.71% -1.04%

<4418>* JDSC 242900 72080 236.99% 8.81%

<8358> スルガ銀 7292100 2187440 233.36% 2.16%

<1557> SPDR500 8143 2478.2 228.59% 1.89%

<3137> ファンデリー 1229700 384900 219.49% 21.39%

<1488>* iFree大和Jリート 285460 90546 215.27% 0.13%

<2845> 野村ナスH有 151220 48298 213.10% 2.16%

<3817> SRAHD 83500 26720 212.50% -3.1%

<7538> 大水 3126300 1080700 189.28% 9.79%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》