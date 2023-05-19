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出来高変化率ランキング（14時台）～富士通ゼ、JDSCがランクイン

2023年5月19日 14:56

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記事提供元：フィスコ

*14:56JST 出来高変化率ランキング（14時台）～富士通ゼ、JDSCがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月19日　14:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1486＞ 日興米債ヘ無　　　 　80255 　726.2　 10951.36% 0.13%
＜7356＞ Retty　　　　 　3014900 　176360　 1609.51% 11.64%
＜5852＞ アーレスティ　　　 　5403100 　380680　 1319.33% 14.84%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　2454160 　186070　 1218.94% 1.17%
＜2437＞ Shinwa　　　 　1583400 　130320　 1115.01% 11.71%
＜7357＞ ジオコード　　　　 　714000 　82100　 769.67% 16.48%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　559800 　66680　 739.53% 8.43%
＜2841＞ iFEナ100有　 　88096 　12305.6　 615.90% 2.03%
＜5248＞ テクノロジーズ　　 　205200 　32660　 528.29% 7.1%
＜7997＞ くろがね工作所　　 　89600 　15060　 494.95% 9.95%
＜5337＞ ダントーHD　　　 　2133200 　368200　 479.36% 13.49%
＜6177＞ AppBank　　 　1163400 　215860　 438.96% 4.96%
＜3911＞ Aiming　　　 　13616100 　2770600　 391.45% -15.79%
＜2569＞ 上場NSQA　　　 　363340 　76502　 374.94% 2.07%
＜6588＞ 東芝テック　　　　 　366200 　80260　 356.27% 10.18%
＜3667＞ enish　　　　 　4373200 　973140　 349.39% 0.42%
＜2632＞ MXナスヘ有　　　 　53580 　12125.8　 341.87% 2.08%
＜4575＞ CANBAS　　　 　1431800 　331040　 332.52% -4.54%
＜2840＞ iFEナ100無　 　31212 　7430.2　 320.07% 2.8%
＜3281＞ GLP　　　　　　 　55593 　13638.6　 307.62% -0.61%
<6755>* 富士通ゼ　　　　　 　1122800 　299540　 274.84% -5.15%
<3028> アルペン　　　　　 　363200 　98240　 269.71% -1.04%
<4418>* JDSC　　　　　 　242900 　72080　 236.99% 8.81%
<8358> スルガ銀　　　　　 　7292100 　2187440　 233.36% 2.16%
<1557> SPDR500　　 　8143 　2478.2　 228.59% 1.89%
<3137> ファンデリー　　　 　1229700 　384900　 219.49% 21.39%
<1488>* iFree大和Jリート 　285460 　90546　 215.27% 0.13%
<2845> 野村ナスH有　　　 　151220 　48298　 213.10% 2.16%
<3817> SRAHD　　　　 　83500 　26720　 212.50% -3.1%
<7538> 大水　　　　　　　 　3126300 　1080700　 189.28% 9.79%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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