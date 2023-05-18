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基本料金0円で話題となったdonedone、約2年でサービス終了

2023年5月18日 16:19

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記事提供元：スラド

BIGLOBEは同社の提供してきた基本料金0円などをウリにしたドネーションMVNOサービス「donedone」を8月31日に終了すると発表した。サービス終了後はすべてのネット接続、SMS送受信、音声通話が利用不可となる。2023年8月31日までに解約手続きをしなかった場合、自動的に解約、翌9月1日から利用不能となるので注意が必要だ。8月31日までにMNP転出手続きをすることにより、現在の電話番号を引き継ぐことは可能としている。MNP転出の手続きはdonedoneアプリのマイページ「MNP転出・解約のお手続き」から実行できるとしている（「donedone（ドネドネ）」サービス提供終了のお知らせケータイ Watch）。　

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