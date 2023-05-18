関連記事
基本料金0円で話題となったdonedone、約2年でサービス終了
記事提供元：スラド
BIGLOBEは同社の提供してきた基本料金0円などをウリにしたドネーション型MVNOサービス「donedone」を8月31日に終了すると発表した。サービス終了後はすべてのネット接続、SMS送受信、音声通話が利用不可となる。2023年8月31日までに解約手続きをしなかった場合、自動的に解約、翌9月1日から利用不能となるので注意が必要だ。8月31日までにMNP転出手続きをすることにより、現在の電話番号を引き継ぐことは可能としている。MNP転出の手続きはdonedoneアプリのマイページ「MNP転出・解約のお手続き」から実行できるとしている（「donedone（ドネドネ）」サービス提供終了のお知らせ、ケータイ Watch）。
スラドのコメントを読む | モバイルセクション | モバイル | アナウンス | 携帯通信
関連ストーリー：
携帯電話の新料金プラン、全携帯電話契約数の約4分の1に達する 2022年05月12日
donedoneエントリープランの申込受付を再開、新規契約事務手数料の表記は消える 2021年08月10日
BIGLOBE、新ブランド「donedone」で基本料金0円のデータSIMプランなど 2021年07月06日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 楽天モバイル、au回線での容量制限を撤廃した「Rakuten最強プラン」 5/13 15:53
- 楽天モバイル、au回線の利用拡大へ 5/12 11:13
- 急減続いていたNHKの受信契約数、2022年度第4四半期は11万件の増加 5/ 3 10:36
- NTTドコモの4G基地局容量ひっ迫問題、2023年夏までに解消目指す 4/29 16:49
- フレッツ光未提供エリアでも「フレッツ・ADSL」終了へ 4/27 16:58