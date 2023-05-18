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今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 輸入(4月) -0.6％ 7.3％
08:50 輸出(4月) 3.3％ 4.3％
08:50 貿易収支(4月) -5443億円 -7545億円
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 首都圏新築分譲マンション(4月) -2.1％
＜海外＞
10:30 豪・失業率(4月) 3.5％ 3.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 26.4万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月) -21.1 -31.3
23:00 米・中古住宅販売件数(4月) 427万件 444万件
23:00 米・景気先行指数(4月) -0.5％ -1.2％
米・「Bitocoin2023」(20日まで)
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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