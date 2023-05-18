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今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など

2023年5月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　輸入(4月)　-0.6％　7.3％
08:50　輸出(4月)　3.3％　4.3％
08:50　貿易収支(4月)　-5443億円　-7545億円
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　首都圏新築分譲マンション(4月)　　-2.1％


＜海外＞
10:30　豪・失業率(4月)　3.5％　3.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　26.4万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(5月)　-21.1　-31.3
23:00　米・中古住宅販売件数(4月)　427万件　444万件
23:00　米・景気先行指数(4月)　-0.5％　-1.2％


米・「Bitocoin2023」(20日まで)

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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