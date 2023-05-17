*08:22JST 5/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29842.99、+216.65）

・1ドル＝136.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（29870、大阪比+30）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33012.14、-336.46）

・ナスダック総合指数は下落（12343.05、-22.16）

・SOX指数は下落（3048.71、-3.94）

・VIX指数は上昇（17.99、+0.87）

・米原油先物は下落（70.86、-0.25）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・GDP速報値（1-3月）

・鉱工業生産確報値（3月）

・訪日外国人数（4月）

・参院本会議

・中国新築住宅価格（4月）

・ロシアGDP（1-3月）

・ユーロ圏新車販売台数（4月）

・ユーロ圏消費者物価指数（4月）

・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（5月）

・ブラジル小売売上高（3月）

・米住宅着工件数（4月）

・米住宅建設許可件数（4月）

・米20年物国債入札

・シーメンス、テンセント、シスコシステムズなど決算発表

・ノルウェーは休場《ST》