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5/17の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:22JST 5/17
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29842.99、+216.65）
・1ドル＝136.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（29870、大阪比+30）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33012.14、-336.46）
・ナスダック総合指数は下落（12343.05、-22.16）
・SOX指数は下落（3048.71、-3.94）
・VIX指数は上昇（17.99、+0.87）
・米原油先物は下落（70.86、-0.25）
・米長期金利は上昇
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・GDP速報値（1-3月）
・鉱工業生産確報値（3月）
・訪日外国人数（4月）
・参院本会議
・中国新築住宅価格（4月）
・ロシアGDP（1-3月）
・ユーロ圏新車販売台数（4月）
・ユーロ圏消費者物価指数（4月）
・デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁が講演
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-10）（5月）
・ブラジル小売売上高（3月）
・米住宅着工件数（4月）
・米住宅建設許可件数（4月）
・米20年物国債入札
・シーメンス、テンセント、シスコシステムズなど決算発表
・ノルウェーは休場《ST》
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