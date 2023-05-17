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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

2023年5月17日 03:35

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記事提供元：フィスコ

*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場は低下。レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに対し、円先安観に伴う円プット買いが一段と優勢となった。

■変動率

・1カ月物10.67％⇒10.27 %（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.30％⇒10.00 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.35％⇒10.11 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.08 %⇒9.94%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.68 %⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.70 %⇒+1.66%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.63 %⇒+1.62%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.47%⇒+1.46%（08年10/27=+10.71％）《KY》

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