関連記事
[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
記事提供元：フィスコ
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場は低下。レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに対し、円先安観に伴う円プット買いが一段と優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.67％⇒10.27 %（08年/24＝31.044％）・3カ月物10.30％⇒10.00 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物10.35％⇒10.11 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.08 %⇒9.94%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.68 %⇒+1.67%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.70 %⇒+1.66%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.63 %⇒+1.62%（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.47%⇒+1.46%（08年10/27=+10.71％）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル買い一服 5/17 02:48
- NY外為：ドル・円200DMA目指す、ドル高値探る、FRB高官が追加利上げ示唆 5/17 00:41
- 【市場反応】米5月NAHB住宅市場指数、予想外に上昇、ドル買い優勢 5/16 23:28
- 【市場反応】米4月鉱工業生産/設備稼働率、改善でドル買い継続 5/16 22:34
- 【市場反応】米4月小売売上高はプラスに改善、米経済の底堅さを確認、ドル買い 5/16 21:50