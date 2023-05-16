ブランジスタ　ストップ高買い気配、23年9月期中間の営業利益95.2％増、電子雑誌など好調／新興市場スナップショット

*14:05JST <6176> ブランジスタ 548 カ -

ストップ高買い気配。23年9月期第2四半期累計（22年10月-23年3月）の営業利益を前年同期比95.2％増の2.90億円と発表している。電子雑誌が好調に推移したことに加え、タレントを起用した企業プロモーション支援プロジェクト「アクセルジャパン」の契約企業数が順調に増加した。通期予想は前期比56.3％増の4.00億円で据え置いた。進捗率は72.5％に達しており、計画達成に向けて買い安心感が広がっているようだ。《ST》