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出来高変化率ランキング（13時台）～日本エスコン、アクリートなどがランクイン

2023年5月16日 14:14

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記事提供元：フィスコ

*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本エスコン、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月16日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2435＞ シダー　　　　　　 　9336800 　582080　 1504.04% 33.47%
＜8892＞ 日本エスコン　　　 　1909400 　131360　 1353.56% -8.88%
＜4264＞ セキュア　　　　　 　2080100 　145520　 1329.43% 20.88%
＜9341＞ GENOVA　　　 　3207500 　229600　 1296.99% 18.2%
＜4381＞ ビープラッツ　　　 　645300 　54960　 1074.13% 20.05%
＜4395＞ アクリート　　　　 　779300 　70600　 1003.82% -7.35%
＜7094＞ NexTone　　 　813800 　81840　 894.38% -4.68%
＜9345＞ ビズメイツ　　　　 　253500 　28160　 800.21% -22.02%
＜6571＞ QBネットHD　　 　490500 　57780　 748.91% 14.06%
＜2998＞ クリアル　　　　　 　377700 　46000　 721.09% 19.13%
＜4251＞ 恵和　　　　　　　 　926100 　114400　 709.53% 2.94%
＜3979＞ うるる　　　　　　 　414800 　51540　 704.81% 10.21%
＜6533＞ オーケストラ　　　 　235800 　30500　 673.11% -21.82%
＜8938＞* グロームHD　　　 　313800 　40700　 671.01% 12.73%
＜7048＞ ベルトラ　　　　　 　1226800 　164900　 643.97% 8.29%
＜9517＞ イーレックス　　　 　2311200 　311180　 642.72% -3.36%
＜3192＞ 白鳩　　　　　　　 　2534000 　354440　 614.93% 12.63%
＜6191＞ エアトリ　　　　　 　1559200 　231100　 574.69% 8.08%
＜3916＞ DIT　　　　　　 　292900 　44540　 557.61% -13.52%
＜1514＞ 住石HD　　　　　 　3582100 　555520　 544.82% 7.49%
<4890> 坪田ラボ　　　　　 　700500 　109380　 540.43% -6.41%
<2767> 円谷フィールズFD 　4173400 　658800　 533.49% 21.36%
<4168> ヤプリ　　　　　　 　1122700 　187520　 498.71% 6.07%
<7383>* ネットプロHD　　 　1068000 　181040　 489.92% -17.5%
<7239> タチエス　　　　　 　1178700 　204140　 477.40% 12.19%
<5034> unerry　　　 　260900 　45700　 470.90% -7.99%
<9075> 福山運　　　　　　 　253900 　44600　 469.28% -5.15%
<6556> ウェルビー　　　　 　728900 　132860　 448.62% -17.85%
<2124>* JACR　　　　　 　295900 　58160　 408.77% -7.86%
<3359> cotta　　　　 　881100 　175400　 402.34% 19.84%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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