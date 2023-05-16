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出来高変化率ランキング（13時台）～日本エスコン、アクリートなどがランクイン
*14:14JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本エスコン、アクリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月16日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2435＞ シダー 9336800 582080 1504.04% 33.47%
＜8892＞ 日本エスコン 1909400 131360 1353.56% -8.88%
＜4264＞ セキュア 2080100 145520 1329.43% 20.88%
＜9341＞ GENOVA 3207500 229600 1296.99% 18.2%
＜4381＞ ビープラッツ 645300 54960 1074.13% 20.05%
＜4395＞ アクリート 779300 70600 1003.82% -7.35%
＜7094＞ NexTone 813800 81840 894.38% -4.68%
＜9345＞ ビズメイツ 253500 28160 800.21% -22.02%
＜6571＞ QBネットHD 490500 57780 748.91% 14.06%
＜2998＞ クリアル 377700 46000 721.09% 19.13%
＜4251＞ 恵和 926100 114400 709.53% 2.94%
＜3979＞ うるる 414800 51540 704.81% 10.21%
＜6533＞ オーケストラ 235800 30500 673.11% -21.82%
＜8938＞* グロームHD 313800 40700 671.01% 12.73%
＜7048＞ ベルトラ 1226800 164900 643.97% 8.29%
＜9517＞ イーレックス 2311200 311180 642.72% -3.36%
＜3192＞ 白鳩 2534000 354440 614.93% 12.63%
＜6191＞ エアトリ 1559200 231100 574.69% 8.08%
＜3916＞ DIT 292900 44540 557.61% -13.52%
＜1514＞ 住石HD 3582100 555520 544.82% 7.49%
<4890> 坪田ラボ 700500 109380 540.43% -6.41%
<2767> 円谷フィールズFD 4173400 658800 533.49% 21.36%
<4168> ヤプリ 1122700 187520 498.71% 6.07%
<7383>* ネットプロHD 1068000 181040 489.92% -17.5%
<7239> タチエス 1178700 204140 477.40% 12.19%
<5034> unerry 260900 45700 470.90% -7.99%
<9075> 福山運 253900 44600 469.28% -5.15%
<6556> ウェルビー 728900 132860 448.62% -17.85%
<2124>* JACR 295900 58160 408.77% -7.86%
<3359> cotta 881100 175400 402.34% 19.84%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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