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クリアル ストップ高、24年3月期の営業利益予想40.7％増、前期利益は74.5％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:00JST <2998> クリアル 4360 +700
ストップ高。24年3月期の営業利益予想を前期比40.7％増の7.70億円と発表している。不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL」の認知度向上や新規投資家の獲得、投資家のリピート投資率の向上などに取り組むほか、広告宣伝費など積極的な先行投資を実施する方針。23年3月期の営業利益は74.5％増の5.47億円で着地した。投資家会員数や累積投資金額が伸び、利益が拡大した。《ST》
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