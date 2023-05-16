*08:22JST 5/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29626.34、+238.04）

・NYダウは上昇（33348.60、+47.98）

・ナスダック総合指数は上昇（12365.21、+80.47）

・シカゴ日経先物は上昇（29870、大阪比+200）

・SOX指数は上昇（3052.64、+79.80）

・米原油先物は上昇（71.11、+1.07）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・1ドル＝136.00-10円

・VIX指数は上昇（17.12、+0.09）

・米長期金利は上昇

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・中国鉱工業生産指数（4月）

・中国小売売上高（4月）

・中国固定資産投資（都市部）（4月）

・中国不動産投資（4月）

・中国住宅販売（4月）

・中国調査失業率（4月）

・英失業率（4月）

・英ILO失業率（3カ月）（3月）

・ユーロ圏GDP改定値（1-3月）

・ユーロ圏貿易収支（3月）

・独ZEW期待指数（5月）

・南ア失業率（1-3月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（3月）

・カナダ消費者物価指数（4月）

・米小売売上高（4月）

・米鉱工業生産指数（4月）

・米設備稼働率（4月）

・米NAHB住宅市場指数（5月）

・米企業在庫（3月）

・米クリーブランド連銀総裁がダブリンで講演

・米ニューヨーク連銀総裁がバージン諸島の大学のイベントで公開討議

・米アトランタ連銀総裁とシカゴ連銀総裁がアトランタ連銀主催の会合で公開討論

・米上院小委員会で人工知能（AI）巡る公聴会

・欧州連合（EU）財務相理事会

・アイスランド欧州評議会首脳会議（17日まで）

・ウズベキスタン欧州復興開発銀行（EBRD）年次総会（18日まで）

・百度など決算発表《ST》