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今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(4月) 5.6％ 7.2％
15:00 工作機械受注(4月) -15.2％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.75％ 2.75％
11:30 タイ・GDP(1-3月) 2.3％ 1.4％
15:30 印・卸売物価指数(4月)
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月) -1.3％ 1.5％
20:25 ブ・週次景気動向調査
20:30 印・輸出(4月) -13.9％
20:30 印・輸入(4月) -7.9％
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月) -4.0 10.8
27:00 ブ・貿易収支(先週) 13.05億ドル
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月) 710億ドル
印・貿易収支(4月) -192.99億ドル -197.30億ドル
米・アトランタ連銀総裁が金融市場関連会合の冒頭であいさつ
米・ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加
欧・ユーロ圏財務相会合
欧・欧州委員会(EC)が春季経済予測を発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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