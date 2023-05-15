ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2023年5月15日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(4月)　5.6％　7.2％
15:00　工作機械受注(4月)　　-15.2％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.75％　2.75％
11:30　タイ・GDP(1-3月)　2.3％　1.4％
15:30　印・卸売物価指数(4月)
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(3月)　-1.3％　1.5％
20:25　ブ・週次景気動向調査
20:30　印・輸出(4月)　　-13.9％
20:30　印・輸入(4月)　　-7.9％
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(5月)　-4.0　10.8
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　13.05億ドル
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(3月)　　710億ドル


印・貿易収支(4月)　-192.99億ドル　-197.30億ドル

米・アトランタ連銀総裁が金融市場関連会合の冒頭であいさつ

米・ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加

欧・ユーロ圏財務相会合

欧・欧州委員会(EC)が春季経済予測を発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る