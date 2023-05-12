*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ

石油・石炭製品が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、鉱業、その他 金融業、非鉄金属なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか精密機器、ゴム製品、輸送用機器、電力・ガス業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 水産・農林業 ／ 501.79 ／ 2.10

2. 精密機器 ／ 10,243.47 ／ 2.01

3. ゴム製品 ／ 3,887.4 ／ 1.92

4. 輸送用機器 ／ 3,354.57 ／ 1.85

5. 電力・ガス業 ／ 395.41 ／ 1.65

6. その他製品 ／ 3,908.56 ／ 1.53

7. 不動産業 ／ 1,483.73 ／ 1.48

8. 食料品 ／ 1,982.11 ／ 1.44

9. 小売業 ／ 1,528.91 ／ 1.39

10. 陸運業 ／ 2,083.99 ／ 1.28

11. 空運業 ／ 232.68 ／ 1.13

12. 電気機器 ／ 3,707.67 ／ 1.02

13. 建設業 ／ 1,317.51 ／ 0.94

14. 鉄鋼 ／ 613.83 ／ 0.70

15. 化学工業 ／ 2,192.6 ／ 0.56

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,307.62 ／ 0.47

17. サービス業 ／ 2,554.41 ／ 0.44

18. ガラス・土石製品 ／ 1,150.99 ／ 0.32

19. 医薬品 ／ 3,513.89 ／ 0.20

20. 卸売業 ／ 2,659.61 ／ 0.18

21. 情報・通信業 ／ 4,966.04 ／ -0.04

22. 繊維業 ／ 655.65 ／ -0.09

23. 金属製品 ／ 1,192.26 ／ -0.10

24. 機械 ／ 2,393.58 ／ -0.24

25. 銀行業 ／ 197.64 ／ -0.30

26. 保険業 ／ 1,358.48 ／ -0.60

27. 海運業 ／ 1,111.42 ／ -0.73

28. 証券業 ／ 355.8 ／ -0.80

29. 非鉄金属 ／ 1,048.47 ／ -0.94

30. その他金融業 ／ 734.77 ／ -1.22

31. 鉱業 ／ 430.1 ／ -1.39

32. パルプ・紙 ／ 466.17 ／ -1.54

33. 石油・石炭製品 ／ 1,119.81 ／ -3.39《CS》