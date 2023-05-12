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東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：石油・石炭製品が下落率トップ
石油・石炭製品が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、鉱業、その他 金融業、非鉄金属なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか精密機器、ゴム製品、輸送用機器、電力・ガス業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 501.79 ／ 2.10
2. 精密機器 ／ 10,243.47 ／ 2.01
3. ゴム製品 ／ 3,887.4 ／ 1.92
4. 輸送用機器 ／ 3,354.57 ／ 1.85
5. 電力・ガス業 ／ 395.41 ／ 1.65
6. その他製品 ／ 3,908.56 ／ 1.53
7. 不動産業 ／ 1,483.73 ／ 1.48
8. 食料品 ／ 1,982.11 ／ 1.44
9. 小売業 ／ 1,528.91 ／ 1.39
10. 陸運業 ／ 2,083.99 ／ 1.28
11. 空運業 ／ 232.68 ／ 1.13
12. 電気機器 ／ 3,707.67 ／ 1.02
13. 建設業 ／ 1,317.51 ／ 0.94
14. 鉄鋼 ／ 613.83 ／ 0.70
15. 化学工業 ／ 2,192.6 ／ 0.56
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,307.62 ／ 0.47
17. サービス業 ／ 2,554.41 ／ 0.44
18. ガラス・土石製品 ／ 1,150.99 ／ 0.32
19. 医薬品 ／ 3,513.89 ／ 0.20
20. 卸売業 ／ 2,659.61 ／ 0.18
21. 情報・通信業 ／ 4,966.04 ／ -0.04
22. 繊維業 ／ 655.65 ／ -0.09
23. 金属製品 ／ 1,192.26 ／ -0.10
24. 機械 ／ 2,393.58 ／ -0.24
25. 銀行業 ／ 197.64 ／ -0.30
26. 保険業 ／ 1,358.48 ／ -0.60
27. 海運業 ／ 1,111.42 ／ -0.73
28. 証券業 ／ 355.8 ／ -0.80
29. 非鉄金属 ／ 1,048.47 ／ -0.94
30. その他金融業 ／ 734.77 ／ -1.22
31. 鉱業 ／ 430.1 ／ -1.39
32. パルプ・紙 ／ 466.17 ／ -1.54
33. 石油・石炭製品 ／ 1,119.81 ／ -3.39《CS》
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