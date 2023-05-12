関連記事
アプリックス ストップ高、23年12月期の営業利益予想を上方修正、未収債権で想定以上の回収／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:50JST <3727> アプリックス 187 +50
ストップ高で年初来高値更新。23年12月期の営業利益予想を従来の0.52億円から1.52億円（前期実績0.49億円）に上方修正している。未収債権で想定以上の回収ができたことから貸倒引当金の取崩額等が販管費から控除されたほか、携帯電話事業者との回線契約交渉などのコンサルティングに関する事業で新規ユーザー数が増加傾向にあるため。第1四半期（23年1-3月）の営業利益は前年同期比651.2％増の0.81億円で着地した。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ＳＢＩインシュ 大幅に続伸、28年3月期の経常利益目標170億円、24年3月期配当予想は5円増配の15円／新興市場スナップショット 5/12 09:37
- フォースタ 年初来安値、24年3月期の営業利益予想43.6％減、支援人数増や投資実行で／新興市場スナップショット 5/11 15:47
- JDSC 大幅反発、23年6月期の営業利益予想を上方修正、企業のIT投資拡大／新興市場スナップショット 5/11 15:42
- セレンディップ 大幅続伸、24年3月期の営業利益予想37.5％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/11 15:38
- MTG 大幅に反発、23年9月期の営業利益予想を上方修正、ReFaブランドが好調／新興市場スナップショット 5/11 10:10