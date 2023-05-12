アプリックス　ストップ高、23年12月期の営業利益予想を上方修正、未収債権で想定以上の回収／新興市場スナップショット

*09:50JST <3727> アプリックス 187 +50

ストップ高で年初来高値更新。23年12月期の営業利益予想を従来の0.52億円から1.52億円（前期実績0.49億円）に上方修正している。未収債権で想定以上の回収ができたことから貸倒引当金の取崩額等が販管費から控除されたほか、携帯電話事業者との回線契約交渉などのコンサルティングに関する事業で新規ユーザー数が増加傾向にあるため。第1四半期（23年1-3月）の営業利益は前年同期比651.2％増の0.81億円で着地した。《ST》