*15:38JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか海運業、倉庫・運輸関連業、建設業、ガラス・土石製品なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、サービス業、パルプ・紙、銀行業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 石油・石炭製品 ／ 1,159.12 ／ 3.17

2. 鉱業 ／ 436.17 ／ 1.07

3. サービス業 ／ 2,543.24 ／ 0.88

4. パルプ・紙 ／ 473.46 ／ 0.87

5. 銀行業 ／ 198.23 ／ 0.50

6. その他金融業 ／ 743.82 ／ 0.41

7. 証券業 ／ 358.68 ／ 0.32

8. 電気機器 ／ 3,670.28 ／ 0.25

9. 保険業 ／ 1,366.67 ／ 0.24

10. 小売業 ／ 1,507.95 ／ 0.24

11. 情報・通信業 ／ 4,967.83 ／ 0.24

12. 陸運業 ／ 2,057.71 ／ 0.13

13. 化学工業 ／ 2,180.31 ／ -0.18

14. 鉄鋼 ／ 609.54 ／ -0.20

15. 空運業 ／ 230.08 ／ -0.27

16. 医薬品 ／ 3,506.99 ／ -0.29

17. 不動産業 ／ 1,462.15 ／ -0.33

18. 卸売業 ／ 2,654.71 ／ -0.45

19. 機械 ／ 2,399.45 ／ -0.49

20. 精密機器 ／ 10,041.8 ／ -0.52

21. その他製品 ／ 3,849.6 ／ -0.60

22. 水産・農林業 ／ 491.47 ／ -0.64

23. 食料品 ／ 1,953.96 ／ -0.68

24. 電力・ガス業 ／ 388.98 ／ -0.76

25. 金属製品 ／ 1,193.4 ／ -0.78

26. 輸送用機器 ／ 3,293.78 ／ -0.88

27. 繊維業 ／ 656.26 ／ -0.92

28. ゴム製品 ／ 3,814.04 ／ -1.08

29. ガラス・土石製品 ／ 1,147.37 ／ -1.14

30. 建設業 ／ 1,305.25 ／ -1.46

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,296.78 ／ -1.90

32. 海運業 ／ 1,119.57 ／ -1.94

33. 非鉄金属 ／ 1,058.4 ／ -4.34《CS》