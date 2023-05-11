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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか海運業、倉庫・運輸関連業、建設業、ガラス・土石製品なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、サービス業、パルプ・紙、銀行業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 1,159.12 ／ 3.17
2. 鉱業 ／ 436.17 ／ 1.07
3. サービス業 ／ 2,543.24 ／ 0.88
4. パルプ・紙 ／ 473.46 ／ 0.87
5. 銀行業 ／ 198.23 ／ 0.50
6. その他金融業 ／ 743.82 ／ 0.41
7. 証券業 ／ 358.68 ／ 0.32
8. 電気機器 ／ 3,670.28 ／ 0.25
9. 保険業 ／ 1,366.67 ／ 0.24
10. 小売業 ／ 1,507.95 ／ 0.24
11. 情報・通信業 ／ 4,967.83 ／ 0.24
12. 陸運業 ／ 2,057.71 ／ 0.13
13. 化学工業 ／ 2,180.31 ／ -0.18
14. 鉄鋼 ／ 609.54 ／ -0.20
15. 空運業 ／ 230.08 ／ -0.27
16. 医薬品 ／ 3,506.99 ／ -0.29
17. 不動産業 ／ 1,462.15 ／ -0.33
18. 卸売業 ／ 2,654.71 ／ -0.45
19. 機械 ／ 2,399.45 ／ -0.49
20. 精密機器 ／ 10,041.8 ／ -0.52
21. その他製品 ／ 3,849.6 ／ -0.60
22. 水産・農林業 ／ 491.47 ／ -0.64
23. 食料品 ／ 1,953.96 ／ -0.68
24. 電力・ガス業 ／ 388.98 ／ -0.76
25. 金属製品 ／ 1,193.4 ／ -0.78
26. 輸送用機器 ／ 3,293.78 ／ -0.88
27. 繊維業 ／ 656.26 ／ -0.92
28. ゴム製品 ／ 3,814.04 ／ -1.08
29. ガラス・土石製品 ／ 1,147.37 ／ -1.14
30. 建設業 ／ 1,305.25 ／ -1.46
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,296.78 ／ -1.90
32. 海運業 ／ 1,119.57 ／ -1.94
33. 非鉄金属 ／ 1,058.4 ／ -4.34《CS》
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