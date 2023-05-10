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NY外為：ドル伸び悩む、金利の上昇一服、米3年債入札好調で
記事提供元：フィスコ
*02:23JST NY外為：ドル伸び悩む、金利の上昇一服、米3年債入札好調で
米財務省は400億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは3.695％でテイルはマイナス2.8BPだった。また、9月入札以降で最低。応札倍率は2.93倍と、過去6回入札平均の2.60倍を上回り需要は強かった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は73.3％と、過去6回入札平均の62.7％を上回った。
好調な入札結果を受けて、米国債相場は下げ止まり。10年債利回りは3.53％から3.52％へ低下した。
ドル・円は135円15銭へじり安推移した。《KY》
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