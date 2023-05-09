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出来高変化率ランキング（14時台）～飯野海、MXSJリートがランクイン

2023年5月9日 14:48

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記事提供元：フィスコ

*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～飯野海、MXSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月9日　14:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6022＞ 赤阪鉄　　　　　　 　851600 　5920　 14285.14% 0.44%
＜9254＞ ラバブルマーケ　　 　3313900 　72800　 4452.06% 8.8%
＜5445＞ 東京鉄　　　　　　 　1623100 　72280　 2145.57% 15.08%
＜9827＞ リリカラ　　　　　 　2537700 　149480　 1597.69% 11.35%
＜2160＞ GNI　　　　　　 　4721300 　282520　 1571.14% 10.09%
＜5411＞ JFE　　　　　　 　41847800 　4184500　 900.07% 13.29%
＜6440＞ JUKI　　　　　 　1290100 　153100　 742.65% -7.75%
＜5036＞ 日本ビジネスシステム 　392100 　46860　 736.75% -13.99%
＜2644＞ GX半導日株　　　 　211700 　28035.8　 655.11% 1.56%
＜5408＞ 中山鋼　　　　　　 　8831900 　1237920　 613.45% -6.7%
＜4772＞ ストリームM　　　 　13413200 　1959800　 584.42% 18.93%
＜7366＞ LITALICO　 　1030400 　159420　 546.34% 11.79%
＜6334＞ 明治機　　　　　　 　1846000 　293280　 529.43% 5.65%
<9119*> 飯野海　　　　　　 　2483200 　435660　 469.99% -13.16%
＜3996＞ サインポスト　　　 　528500 　93300　 466.45% 7.82%
＜2987＞ タスキ　　　　　　 　641500 　117760　 444.75% 1.77%
＜1488＞ iFree大和Jリート 　231160 　49578　 366.26% -0.08%
＜7777＞ 3Dマトリクス　　 　3100400 　672620　 360.94% 4.91%
＜3132＞ マクニカHD　　　 　1464100 　319500　 358.25% 14.3%
＜5727＞ 邦チタニウム　　　 　10541000 　2390260　 341.00% -20.36%
＜2866＞ GX　　　　　　　 　米国優先証券 　349475　 7984160.00% 3.3771%
<8020> 兼松　　　　　　　 　1235100 　284160　 334.65% 5.72%
<2556> One東証REIT 　23910 　5502　 334.57% 0.08%
<1597*> MXSJリート　　 　332250 　77144　 330.69% -0.08%
<8137> サンワテクノス　　 　248400 　58420　 325.20% 5.9%
<6862> ミナトHD　　　　 　221600 　53540　 313.90% 5.98%
<6366> 千代化建　　　　　 　2956600 　717160　 312.27% -4.93%
<5726> 大阪チタ　　　　　 　6914400 　1677320　 312.23% -12.32%
<8214> AOKI　　　　　 　HD 　1404400　 34110000.00% 3.1173%
<6062> チャームケア　　　 　781700 　200460　 289.95% 4.17%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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