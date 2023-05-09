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出来高変化率ランキング（14時台）～飯野海、MXSJリートがランクイン
*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～飯野海、MXSJリートがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月9日 14:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6022＞ 赤阪鉄 851600 5920 14285.14% 0.44%
＜9254＞ ラバブルマーケ 3313900 72800 4452.06% 8.8%
＜5445＞ 東京鉄 1623100 72280 2145.57% 15.08%
＜9827＞ リリカラ 2537700 149480 1597.69% 11.35%
＜2160＞ GNI 4721300 282520 1571.14% 10.09%
＜5411＞ JFE 41847800 4184500 900.07% 13.29%
＜6440＞ JUKI 1290100 153100 742.65% -7.75%
＜5036＞ 日本ビジネスシステム 392100 46860 736.75% -13.99%
＜2644＞ GX半導日株 211700 28035.8 655.11% 1.56%
＜5408＞ 中山鋼 8831900 1237920 613.45% -6.7%
＜4772＞ ストリームM 13413200 1959800 584.42% 18.93%
＜7366＞ LITALICO 1030400 159420 546.34% 11.79%
＜6334＞ 明治機 1846000 293280 529.43% 5.65%
<9119*> 飯野海 2483200 435660 469.99% -13.16%
＜3996＞ サインポスト 528500 93300 466.45% 7.82%
＜2987＞ タスキ 641500 117760 444.75% 1.77%
＜1488＞ iFree大和Jリート 231160 49578 366.26% -0.08%
＜7777＞ 3Dマトリクス 3100400 672620 360.94% 4.91%
＜3132＞ マクニカHD 1464100 319500 358.25% 14.3%
＜5727＞ 邦チタニウム 10541000 2390260 341.00% -20.36%
＜2866＞ GX 米国優先証券 349475 7984160.00% 3.3771%
<8020> 兼松 1235100 284160 334.65% 5.72%
<2556> One東証REIT 23910 5502 334.57% 0.08%
<1597*> MXSJリート 332250 77144 330.69% -0.08%
<8137> サンワテクノス 248400 58420 325.20% 5.9%
<6862> ミナトHD 221600 53540 313.90% 5.98%
<6366> 千代化建 2956600 717160 312.27% -4.93%
<5726> 大阪チタ 6914400 1677320 312.23% -12.32%
<8214> AOKI HD 1404400 34110000.00% 3.1173%
<6062> チャームケア 781700 200460 289.95% 4.17%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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