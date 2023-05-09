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ギフトホールディングス 2023年10月期4月度 直営店売上速報、全店で前年同月比40.6％増
記事提供元：フィスコ
*12:17JST ギフトホールディングス---2023年10月期4月度 直営店売上速報、全店で前年同月比40.6％増
ギフトホールディングス＜9279＞は8日、2023年10月期4月度直営店売上速報を発表した。
全店売上高は前年同月比40.6％増、既存店売上高は同19.6％増となった。店舗数は、前月より3店舗増え、174店舗となった。
気候に関しては、気温は高めに推移した。一方で引き続き店舗でのQSCAの向上に取り組んだ結果、ビジネス街でもコロナ前の水準を上回る売上で推移するなど、多くの店舗で顧客の来店頻度が上昇したとしている。《SI》
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