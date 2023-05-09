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前日に動いた銘柄 part2 M＆A総研、クリエイト、三ッ星など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 M＆A総研、クリエイト、三ッ星など
銘柄名<コード>8日終値⇒前日比
日本航空＜9201＞ 2692 +45
今期増益・増配計画などで安心感も先行。
三井物産＜8031＞ 4213 -49
今期最終減益見通しを引き続きマイナス視。
エーザイ＜4523＞ 8156 +191
「ドナネマブ」の臨床結果などプラス材料視。
赤阪鐵工所＜6022＞ 2520+500
業績上方修正で一転大幅経常増益に。
リリカラ＜9827＞ 564+80
第1四半期は想定外の大幅増益決算に。
クリエイト＜3024＞ 889 +150
業績・配当予想を上方修正。
ホットマン＜3190＞ 654 +67
時価総額の小さい低PBR銘柄として関心も。
三ッ星＜5820＞ 2594 +300
値動きの軽さから値幅取りの動きが続く。
MICS化学＜7899＞ 408 +37
低PBRの超小型株として関心高まる。
カンロ＜2216＞ 1631 +126
業績上方修正や増配を引き続き評価。
SANKO＜2762＞ 201 +34
新業態への期待感が高まる状況と観測。
Abalance＜3856＞ 8800 +620
8000円レベルを節目とも意識。
GMB＜7214＞ 1693 -56
大幅上方修正を引き続き材料視。
ポプラ＜7601＞ 290 -39
種類株発行による資金調達発表で連日上昇の反動。
テクノフレックス＜3449＞ 1094 -107
第1四半期大幅減益決算を嫌気。
アジャイルM＜6573＞ 260 +34
8日は同社など低位株への物色活発。
ユニポス＜6550＞ 216 +33
8日は同社など低位株への物色活発。
日本電解＜5759＞ 1625 -30
23年3月期の営業損益予想を下方修正、銅箔需要の回復遅れ。
GNI＜2160＞ 1031 +15
持分法適用会社の米ナスダック上場継続でSECに文書提出。
ユニネク＜3566＞ 633 +45
4月の売上高17.2％増、春夏物の作業服やポロシャツなど伸長。
M＆A総研<9552> 9280 +980
急落後、自律反発の動きが続く。
レオスキャピタル<7330> 1361 -94
直近IPO、換金売りに押される。
ANYCOLOR<5032> 5560 +140
8日は同社などグロース市場の主力処は概ね買い優勢。
イルグルム<3690> 708 +83
連結子会社がEC-CUBE用Amazon Payプラグイン開発・サポート事業を譲受。
バンクオブイノベ<4393> 6320 +550
25日線の突破を試す展開が意識される。《CS》
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