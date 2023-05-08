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今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月9・10日分)
09:30 サービス業PMI(4月) 54.9
09:30 総合PMI(4月) 52.5
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類へ移行
＜海外＞
15:00 独・鉱工業生産指数(3月) 2.0％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(4月) -0.34％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:25 ブ・週次景気動向調査
23:00 米・卸売在庫(3月) 0.1％
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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