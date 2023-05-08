ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など

2023年5月8日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：サービス業PMI、独鉱工業生産指数、米卸売在庫など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月9・10日分)
09:30　サービス業PMI(4月)　　54.9
09:30　総合PMI(4月)　　52.5


新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類へ移行


＜海外＞
15:00　独・鉱工業生産指数(3月)　　2.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IGP-DI)(4月)　　-0.34％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
20:25　ブ・週次景気動向調査
23:00　米・卸売在庫(3月)　　0.1％


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る