*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～遠藤照明、日本電設などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [5月1日 9:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6391＞* 加地テック 13800 3360 310.71% 9.94%

＜1557＞* SPDR500 26842 7087.8 278.71% 1.96%

＜2410＞* キャリアDC 199100 55840 256.55% -15.81%

＜2841＞* iFEナ100有 44346 12584.4 252.39% 0.59%

＜2237＞* iFSPWブ 4949 1554.8 218.3% 1.37%

＜4318＞* クイック 150900 60920 147.7% 9.2%

＜6932＞* 遠藤照明 529700 225000 135.42% 28.52%

＜2435＞* シダー 4339000 1875120 131.4% 4.55%

＜2492＞* インフォMT 2323900 1027960 126.07% 9.66%

＜3496＞* アズーム 105200 46600 125.75% 5.94%

＜3911＞* Aiming 3810800 1820000 109.38% 12.94%

＜1950＞* 日本電設 137500 65900 108.65% 11.33%

＜9552＞* M＆A総研HD 891300 447840 99.02% -17.94%

＜7433＞* 伯東 326300 166660 95.79% 4.47%

＜2309＞* シミックHD 141900 74000 91.76% 9.89%

＜6961＞* エンプラス 93000 49660 87.27% -12.27%

＜2632＞* MXナスヘ有 17140 9158.6 87.15% 0.6%

＜4385＞* メルカリ 11019600 6154900 79.04% 13.03%

＜2148＞* ITM 75900 42820 77.25% -5.7%

＜6080＞* M＆Aキャピ 421200 242940 73.38% -1.56%

<3341>* 日本調剤 118900 69360 71.42% -7.3%

<6701>* NEC 1724300 1006460 71.32% 12.86%

<2892>* 日食化 28800 17460 64.95% -3.5%

<3667>* enish 962200 585360 64.38% 9.13%

<8746>* 第一商品 523000 319060 63.92% -2.5%

<2634>* 野村SPH有 64760 39524 63.85% 0.78%

<2559>* MXS世界 10746 6722.4 59.85% 1.58%

<2569>* 上場NSQA 78510 49464 58.72% 0.63%

<9509>* 北海電力 1164200 763480 52.49% 0.78%

<5214>* 日電硝 807800 533600 51.39% -4.67%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》