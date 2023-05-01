ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～遠藤照明、日本電設などがランクイン

2023年5月1日 09:56

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:56JST 出来高変化率ランキング（9時台）～遠藤照明、日本電設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月1日　9:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6391＞* 加地テック　　　　 13800 　3360　 310.71% 9.94%
＜1557＞* SPDR500　　　26842 　7087.8　 278.71% 1.96%
＜2410＞* キャリアDC　　　　199100 　55840　 256.55% -15.81%
＜2841＞* iFEナ100有　　44346 　12584.4　 252.39% 0.59%
＜2237＞* iFSPWブ　　　　4949 　1554.8　 218.3% 1.37%
＜4318＞* クイック　　　　　　150900 　60920　 147.7% 9.2%
＜6932＞* 遠藤照明　　　　　　529700 　225000　 135.42% 28.52%
＜2435＞* シダー　　　　　　　4339000 　1875120　 131.4% 4.55%
＜2492＞* インフォMT　　　　2323900 　1027960　 126.07% 9.66%
＜3496＞* アズーム　　　　　　105200 　46600　 125.75% 5.94%
＜3911＞* Aiming　　　　3810800 　1820000　 109.38% 12.94%
＜1950＞* 日本電設　　　　　　137500 　65900　 108.65% 11.33%
＜9552＞* M＆A総研HD　　　891300 　447840　 99.02% -17.94%
＜7433＞* 伯東　　　　　　　　326300 　166660　 95.79% 4.47%
＜2309＞* シミックHD　　　　141900 　74000　 91.76% 9.89%
＜6961＞* エンプラス　　　　　93000 　49660　 87.27% -12.27%
＜2632＞* MXナスヘ有　　　　17140 　9158.6　 87.15% 0.6%
＜4385＞* メルカリ　　　　　　11019600 　6154900　 79.04% 13.03%
＜2148＞* ITM　　　　　　　75900 　42820　 77.25% -5.7%
＜6080＞* M＆Aキャピ　　　　421200 　242940　 73.38% -1.56%
<3341>* 日本調剤　　　　　　118900 　69360　 71.42% -7.3%
<6701>* NEC　　　　　　　1724300 　1006460　 71.32% 12.86%
<2892>* 日食化　　　　　　　28800 　17460　 64.95% -3.5%
<3667>* enish　　　　　962200 　585360　 64.38% 9.13%
<8746>* 第一商品　　　　　　523000 　319060　 63.92% -2.5%
<2634>* 野村SPH有　　　　64760 　39524　 63.85% 0.78%
<2559>* MXS世界　　　　　10746 　6722.4　 59.85% 1.58%
<2569>* 上場NSQA　　　　78510 　49464　 58.72% 0.63%
<9509>* 北海電力　　　　　　1164200 　763480　 52.49% 0.78%
<5214>* 日電硝　　　　　　　807800 　533600　 51.39% -4.67%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る