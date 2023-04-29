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Firefox 112.0.2、アニメーションテーマ使用時のメモリリークを修正
記事提供元：スラド
headless 曰く、 Firefox 112 以降でアニメーションテーマ使用時のメモリリークが確認され、Firefox 112.0.2 で修正された(バグ1828587、Ghacks の記事、Neowin の記事)。
もともとバグ 1828587 はHTML Video のメモリリークとして報告されたが、アニメーションテーマが原因であることがその後確認された。具体的には最小化または他のウィンドウに隠された Firefox のウィンドウなど、見えない場所での大量のアニメーション描画によりメモリリークが発生するというものだ。そのため、アニメーションテーマ以外でも発生する可能性はあるが、主な要因はアニメーションテーマだという。
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「Firefox 15」リリース 2012年08月30日
Firefoxのマルチプロセス化プロジェクト「Content Process」 2009年05月09日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
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