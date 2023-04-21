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ティーケーピー 株式会社識学との共同ファンド組成に向けた基本合意を発表
記事提供元：フィスコ
*12:41JST ティーケーピー---株式会社識学との共同ファンド組成に向けた基本合意を発表
ティーケーピー＜3479＞は20日、株式会社識学との共同ファンド組成に向けた基本合意書を締結したと発表。
当共同ファンドは「組織力」や「成長する組織への転換」という視点でスタートアップ企業を中心に投資や支援をしていく模様。
同社は、識学と資本業務提携を結ぶことで、ノウハウを吸収し、Ｍ＆Ａ戦略に生かしていく考え。
また、当社が保有する顧客基盤や全国の貸会議室ネットワーク、オペレーションを用い、当共同ファンドの投資先の成長にも寄与していくとしている。《SI》
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