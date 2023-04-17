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関通 ストップ高、上限30万株の自社株買い実施へ、24年2月期の営業利益予想は70.8％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:57JST <9326> 関通 554 +80
ストップ高。30万株（3.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表した。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は2.91％。取得期間は17日から11月30日まで。24年2月期の営業利益予想は前期比70.8％増の6.69億円とした。23年2月期の実績は3.92億円。また、次世代汎用OMS（受注管理システム）の共同開発などでセントラルキッチンサービスのスパイスコード（東京都中央区）と資本業務提携する。《ST》
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