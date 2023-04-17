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カラダノート 家族サポート事業の2023年3月度月次契約者数推移
記事提供元：フィスコ
*09:53JST カラダノート---家族サポート事業の2023年3月度月次契約者数推移
カラダノート＜4014＞は14日、家族サポート事業(保険代理事業「かぞくの保険」、宅配水事業「カラダノートウォーター」)の2023年3月度月次契約者数推移を発表。
インサイドセールスによる獲得が引き続き好調で、3月末時点の契約者数は6,642件となり、純増数661件で前月を上回り今期最高を更新した。同社は、2023年7月期も、家族サポート事業の拡大に向け注力している。今後も、多くの人の健康を支え、日本の社会課題の解決に取り組むべく、その他のサービス拡張も検討していく。《SI》
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