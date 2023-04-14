ウォンテッドリー　大幅に反発、23年8月期中間の営業利益66.0％増、ビジネスSNSプラットフォームが堅調／新興市場スナップショット

*09:35JST <3991> ウォンテッドリー 1975 +256

大幅に反発。23年8月期第2四半期累計（22年9月-23年2月）の営業利益を前年同期比66.0％増の7.93億円と発表している。企業が人材採用活動でインターネットの活用を拡大する中、求人情報を取り扱うビジネスSNSプラットフォーム「Wantedly」が堅調に推移した。営業費用が減少したことも利益押し上げに寄与した。通期予想は前期比23.8％増の15.50億円で据え置いた。進捗率は51.2％。《ST》