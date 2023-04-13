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ＮＰＣ ストップ高、23年8月期の営業利益予想を上方修正、上半期は会社計画を超過達成／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <6255> ＮＰＣ 567 +80
ストップ高。23年8月期の営業利益予想を従来の3.42億円から6.58億円（前期実績6.20億円）に上方修正している。主要案件での原価低減や部品の売上増加が寄与し、売上総利益率が向上する見込みとなったため。第2四半期累計（22年9月-23年2月）の営業利益は2.24億円（前年同期実績0.01億円）で着地した。仕入コストなどが低減したことから、会社計画（0.87億円）を超過達成した。《ST》
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