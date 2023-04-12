ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

アシロ　「労働問題弁護士ナビ」「債務整理ナビ」を「ベンナビ労働問題」「ベンナビ債務整理」にリニューアル

2023年4月12日 14:26

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:26JST アシロ---「労働問題弁護士ナビ」「債務整理ナビ」を「ベンナビ労働問題」「ベンナビ債務整理」にリニューアル
アシロ＜7378＞は11日、「労働問題弁護士ナビ」を「ベンナビ労働問題」、「債務整理ナビ」を「ベンナビ債務整理」にリニューアルしたことを発表。
「ベンナビ労働問題」は、労働問題の解決を得意とする弁護士とユーザーの架け橋となる労働問題特化の法律相談サイト。
「ベンナビ債務整理」は債務整理を得意とする弁護士とユーザーの架け橋となる法律相談サイト。《YI》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

» 個別株の最新ニュースをもっと見る