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アシロ 「労働問題弁護士ナビ」「債務整理ナビ」を「ベンナビ労働問題」「ベンナビ債務整理」にリニューアル
記事提供元：フィスコ
*14:26JST アシロ---「労働問題弁護士ナビ」「債務整理ナビ」を「ベンナビ労働問題」「ベンナビ債務整理」にリニューアル
アシロ＜7378＞は11日、「労働問題弁護士ナビ」を「ベンナビ労働問題」、「債務整理ナビ」を「ベンナビ債務整理」にリニューアルしたことを発表。
「ベンナビ労働問題」は、労働問題の解決を得意とする弁護士とユーザーの架け橋となる労働問題特化の法律相談サイト。
「ベンナビ債務整理」は債務整理を得意とする弁護士とユーザーの架け橋となる法律相談サイト。《YI》
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