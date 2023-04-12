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前日に動いた銘柄 part1 ジェイテックコーポレーション、SHIFT、ライフコーポレーションなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 ジェイテックコーポレーション、SHIFT、ライフコーポレーションなど
銘柄名<コード>11日終値⇒前日比
エーアイ＜4388＞ 1358 +107
米オープンAIのCEOが日本語サービスの拡充を検討と伝えられ手掛かり材料に。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 2598 +135
イーグル工業と共同研究契約。
シンデン・ハイテックス＜3131＞ 2972 +79
量子コンピュータ市場へ参入。
ライク＜2462＞ 1861 -130
第3四半期累計の営業減益率が上半期から拡大。
プロパスト＜3236＞ 160 -12
第3四半期累計の営業増益率が上半期から鈍化。
エストラスト＜3280＞ 605 -28
前期営業利益73.9％増も今期は0.1％増予想。
SHIFT＜3697＞ 25870 +3530
上半期営業益は一転大幅増益で計画上振れ。
ライフコーポレーション＜8194＞ 2815 +287
前期上振れ着地や今期の増配計画を好感。
USENNEX＜9418＞ 2746 +206
上半期営業益は増益に転換で増配も発表。
JMDC＜4483＞ 4925 +195
直近では丸三証券が新規に7000円目標。
インフォマート＜2492＞ 274 +15
年初来安値接近で自律反発。
新光電気工業＜6967＞ 4140 +175
10日にはみずほ証券が目標株価を引き上げ。
MonotaRO＜3064＞ 1728 +66
10日に発表の月次動向を買い材料視も。
東京エレクトロン＜8035＞ 15890 +565
米半導体株の上昇で国内関連株にも波及。
太陽誘電＜6976＞ 4365 +155
11日は半導体中心にハイテク株に関心向かう。
コスモス薬品＜3349＞ 12380 +550
第3四半期決算受けたあく抜け感や既存店プラス転換で。
良品計画＜7453＞ 1455 +48
決算発表接近での買い戻しなど優勢か。
アーレスティ＜5852＞ 556 +21
0.2倍台の低PBR水準に関心も。
三井ハイテック＜6966＞ 8690 +220
トヨタのEV戦略などを期待材料視か。
HEROZ＜4382＞ 1220 -100
子会社が業績予想の下方修正を発表。
アイケイケイ<2198> 668 -40
立会外分売実施による需給懸念で。
東京個別指導学院<4745> 514 -25
連続2ケタ減益や減配見通しを嫌気。
安永<7271> 1170 -58
リチウムイオン電池の長寿命化技術で直近急伸の反動。《CS》
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