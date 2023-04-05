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ビズメイツ 大幅に続落、利益確定売り優勢、相場軟調で手元資金確保／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:02JST <9345> ビズメイツ 4220 -385
大幅に続落。3月30日に上場し、5750円の高値を付けた後は利益確定売りが優勢となっている。ビズメイツはオンラインビジネス英会話などのランゲージソリューション事業を手掛けており、リスキリング関連銘柄の一角として買い人気を集め、公開価格（3250円）を63.4％上回る水準で初値を付けた。ただ、米国の景気減速懸念で相場全体が軟調に推移する中、いったん資金を手元に確保したいと考える向きが売りを出しているようだ。《ST》
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