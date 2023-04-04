*12:51JST エージェント・インシュアランス・グループ---Baldwin Risk Partnersとの業務提携開始

エージェント・インシュアランス・グループ＜5836＞は、1日、海外子会社のAgent America, Inc.が、BRP Group, Inc.傘下のArmfield, Harrison & Thomas, LLC(以下、AHT)と一部の業務において業務提携を開始したことを発表。

本提携により、米国における日本語による保険のサポートを求めている企業に対し、AHT及び同子会社それぞれの領域で、顧客のニーズに合った保険の商品及びサービスを提供していく。《SI》