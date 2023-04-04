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エージェント・インシュアランス・グループ　Baldwin Risk Partnersとの業務提携開始

2023年4月4日 12:51

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記事提供元：フィスコ

*12:51JST エージェント・インシュアランス・グループ---Baldwin Risk Partnersとの業務提携開始
エージェント・インシュアランス・グループ＜5836＞は、1日、海外子会社のAgent America, Inc.が、BRP Group, Inc.傘下のArmfield, Harrison & Thomas, LLC(以下、AHT)と一部の業務において業務提携を開始したことを発表。
本提携により、米国における日本語による保険のサポートを求めている企業に対し、AHT及び同子会社それぞれの領域で、顧客のニーズに合った保険の商品及びサービスを提供していく。《SI》

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