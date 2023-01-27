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ヒマラヤなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜1768＞ ;ソネック;564%;22000;0.22;948;-9 ＜7514＞ ;ヒマラヤ;244%;44000;0.54;931;2 ＜3168＞ ;黒谷;229%;25700;1.52;612;-3 ＜1364＞ ;iSJPX日経;200%;20;10.40;18400;25 ＜1848＞ ;富士ピー・エス;187%;14800;0.69;443;-6 ＜3686＞ ;ＤＬＥ;176%;205700;2.74;263;2 ＜7611＞ ;ハイデ日高;166%;421200;0.10;2037;2 ＜4929＞ ;アジュバン;160%;14700;0.59;973;-6 ＜7837＞ ;アールシーコア;145%;1600;7.48;383;3 ＜3542＞ ;VEGA;142%;5100;0.96;510;-14 ＜4435＞ ;カオナビ;140%;30700;5.62;2412;-47 ＜3681＞ ;ブイキューブ;140%;225900;2.19;736;-2 ＜8167＞ ;リテールＰ;124%;202500;0.18;1301;-23 ＜4176＞ ;ココナラ;113%;210000;2.01;531;-2 ＜2291＞ ;福留ハム;111%;1000;1.87;1513;3 ＜8101＞ ;ＧＳＩクレオス;108%;19600;1.91;1500;2 ＜3254＞ ;プレサンス;101%;27000;0.60;1635;6 ＜4574＞ ;大幸薬品;98%;102600;1.21;385;-5 ＜2735＞ ;ワッツ;93%;13800;1.40;681;-1 ＜7545＞ ;西松屋チェ;92%;365600;0.34;1518;17
[コメント]
ヒマラヤ<7514>の信用倍率は前週の10.56倍から0.54倍へと一気に売り長に転換。株価は足元でややリバウンドとなっているため、踏み上げが予想される。《YN》
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