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出来高変化率ランキング（13時台）～ローランド、楽天地などがランクイン

2023年1月27日 13:50

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記事提供元：フィスコ

*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ローランド、楽天地などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月27日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜6067＞ インパクト　　　　 　754800 　22560　 3245.74% 8.32%
＜4593＞ ヘリオス　　　　　 　3437500 　390000　 781.41% 8.87%
＜6356＞ 日ギア　　　　　　 　1605800 　194320　 726.37% -0.7%
＜7944＞ ローランド　　　　 　272900 　33940　 704.07% 8.5%
＜6262＞ ペガサス　　　　　 　2312700 　320040　 622.63% -15.88%
＜8142＞ トーホー　　　　　 　275100 　41620　 560.98% -0.51%
＜7172＞ JIA　　　　　　 　256500 　39280　 553.00% -6.41%
＜3455＞ HCM　　　　　　 　6507 　1083.4　 500.61% -0.36%
＜8842＞ 楽天地　　　　　　 　50400 　8500　 492.94% 1.9%
＜3562＞ No.1　　　　　 　338900 　57800　 486.33% 5.99%
＜9115＞* 明治海　　　　　　 　931900 　169520　 449.73% -1.57%
＜7256＞ 河西工　　　　　　 　4112900 　890840　 361.69% 8%
＜8871＞ ゴールドクレ　　　 　367500 　83200　 341.71% -6.41%
＜5132＞ pluszero　 　2345000 　561240　 317.82% 9.76%
＜8276＞ 平和堂　　　　　　 　390900 　98240　 297.90% 0.48%
＜3193＞ 鳥貴族HD　　　　 　455900 　116120　 292.61% -0.39%
＜4063＞ 信越化　　　　　　 　3346200 　907500　 268.73% 4.07%
＜9632＞* スバル興　　　　　 　47300 　12880　 267.24% 0.33%
＜9533＞* 東邦瓦斯　　　　　 　889800 　244740　 263.57% 3.63%
＜4448＞ Chatwork　 　1762600 　492060　 258.21% 8.54%
<6047> Gunosy　　　 　825700 　247760　 233.27% 5.96%
<4461> 第一工業　　　　　 　95900 　29580　 224.21% -5.05%
<9246> プロジェクトC　　 　83900 　26140　 220.96% -1.96%
<6557> AIAI　　　　　 　1679600 　524520　 220.22% -4.25%
<9945> プレナス　　　　　 　42800 　13860　 208.80% 0%
<2334>* イオレ　　　　　　 　1838700 　598940　 206.99% 12.21%
<2742> ハローズ　　　　　 　93000 　30740　 202.54% 0%
<3186>* ネクステージ　　　 　1735300 　617120　 181.19% 5.05%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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