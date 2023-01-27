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出来高変化率ランキング（13時台）～ローランド、楽天地などがランクイン
*13:50JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ローランド、楽天地などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月27日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜6067＞ インパクト 754800 22560 3245.74% 8.32%
＜4593＞ ヘリオス 3437500 390000 781.41% 8.87%
＜6356＞ 日ギア 1605800 194320 726.37% -0.7%
＜7944＞ ローランド 272900 33940 704.07% 8.5%
＜6262＞ ペガサス 2312700 320040 622.63% -15.88%
＜8142＞ トーホー 275100 41620 560.98% -0.51%
＜7172＞ JIA 256500 39280 553.00% -6.41%
＜3455＞ HCM 6507 1083.4 500.61% -0.36%
＜8842＞ 楽天地 50400 8500 492.94% 1.9%
＜3562＞ No.1 338900 57800 486.33% 5.99%
＜9115＞* 明治海 931900 169520 449.73% -1.57%
＜7256＞ 河西工 4112900 890840 361.69% 8%
＜8871＞ ゴールドクレ 367500 83200 341.71% -6.41%
＜5132＞ pluszero 2345000 561240 317.82% 9.76%
＜8276＞ 平和堂 390900 98240 297.90% 0.48%
＜3193＞ 鳥貴族HD 455900 116120 292.61% -0.39%
＜4063＞ 信越化 3346200 907500 268.73% 4.07%
＜9632＞* スバル興 47300 12880 267.24% 0.33%
＜9533＞* 東邦瓦斯 889800 244740 263.57% 3.63%
＜4448＞ Chatwork 1762600 492060 258.21% 8.54%
<6047> Gunosy 825700 247760 233.27% 5.96%
<4461> 第一工業 95900 29580 224.21% -5.05%
<9246> プロジェクトC 83900 26140 220.96% -1.96%
<6557> AIAI 1679600 524520 220.22% -4.25%
<9945> プレナス 42800 13860 208.80% 0%
<2334>* イオレ 1838700 598940 206.99% 12.21%
<2742> ハローズ 93000 30740 202.54% 0%
<3186>* ネクステージ 1735300 617120 181.19% 5.05%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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