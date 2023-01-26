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前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、バーチャレク、pluszeroなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ディスコ、バーチャレク、pluszeroなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
ディスコ＜6146＞ 39000 -1400
1-3月期業績見通しは市場コンセンサスを下振れ。
スノーピーク＜7816＞ 2078 -53
メリルリンチ日本証券の目標株価引き下げ以降は続落。
富山第一銀行＜7184＞ 633 -10
米長期金利伸び悩みで銀行株は安い。
メルカリ＜4385＞ 2703 -65
米ナスダック反落などで上値重い。
ベイカレント・コンサルティング＜6532＞ 5530 -180
高値圏での利食い売りが優勢となる展開に。
ソフトバンクG＜9984＞ 6183 -4
M&A税務で370億円申告漏れと。
DNAチップ研究所＜2397＞ 707+100
三井化学との資本業務提携を発表。
サンオータス＜7623＞ 681 +46
電動キックボード関連として関心が続く。
阿波製紙＜3896＞ 793 +100
短期資金の値幅取りの動きが継続の形。
ユーピーアール＜7065＞ 1735 +104
直近では大和証券が目標株価引き上げ。
ニデックオーケーケー＜6205＞ 945 -61
日本電産の株価下落に連れ安。
カイノス＜4556＞ 1089 -52
10-12月期営業減益決算マイナス視。
バーチャレク＜6193＞ 1300 +206
ZMPと協業、ロボットによる自動配送・宅配のビジネス化見据え。
シリコンスタ＜3907＞ 1129 +74
SUBARU向けに走行デザインレビューシステムを開発。
マクアケ＜4479＞ 1558 +35
23年9月期第1四半期は営業赤字転落も市場コンセンサス上回る。
モルフォ＜3653＞ 1027 -4
深層学習による高解像度銀河形成シミュレーションの高速化PJを引き続き材料視。
AppBank＜6177＞ 134 +3
「HARAJUKU」「ROLL」「Web ROLL」において多言語対応及び決済手段の拡充を開始。
ステムリム＜4599＞ 933 +20
資生堂および大阪大学との三者間共同研究契約を更新したと発表。
SERIOホールディングス＜6567＞ 687 +22
25日売買分から東証が信用取引に関する臨時措置強化へ。
pluszero＜5132＞ 5350 +705
公表した事業計画及び成長可能性に関する説明資料を評価。
セルシード<7776> 411 +50
引き続き投資家の関心強い、同社の他バイオ株に引き続き物色散見。
フリー<4478> 3365 -125
グロース市場の主力処は全般やや冴えないか。《FA》
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