関連記事
【市場反応】加中銀、想定通り25BP利上げも今後の利上げ停止を計画、加ドル安、米ドルも連れ安
記事提供元：フィスコ
*00:21JST 【市場反応】加中銀、想定通り25BP利上げも今後の利上げ停止を計画、加ドル安、米ドルも連れ安
カナダ中銀は金融政策決定会合で、政策金利(翌日物貸出金利)を0.25％引き上げ4.50％に決定した。同時に、今後は、利上げの影響を判断するために、この水準で維持する計画を発表。
カナダ中銀が利上げをいったん停止する計画を発表したためカナダドル売りが加速。ドル・カナダは1.3340カナダドルから1.3425カナダドルまで上昇した。カナダ円は97円20銭から96円50銭まで下落した。
ドルも金利ピークの思惑に売られドル・円は129円30銭まで下落し23日来の安値を更新。ユーロ・ドルは1.0870ドルから1.0924ドルまで上昇した。
【金融政策】・カナダ中銀：政策金利(翌日物貸出金利)を0.25ポイント引き上げ4.50％に決定《KY》
スポンサードリンク
- NY外為：リスク回避の円買い、景気後退懸念が根強く 1/25 23:18
- 日経平均テクニカル:4日続伸、連日の「赤三兵」示現 1/25 18:15
- 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、日米金利差を意識もユーロや豪ドルを注視 1/25 17:25
- 25日の日本国債市場概況：債券先物は147円34銭で終了 1/25 17:08
- 短期筋による先物買いなどで一時節目の27500円目前に【クロージング】 1/25 16:20