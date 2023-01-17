Hamee、電池が切れても居場所が検知可能な次世代キッズスマホ「Hamic　MIELS」を発売

■1月17日(火)からCAMPFIREにてクラウドファンディングを開始

スマホアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」を展開するHamee(ハミィ)<3134>(東証プライム)は1月17日、地域全体で子どもたちを見守る新しいシステムを搭載した次世代キッズスマホ「Hamic MIELS(はみっく ミエルス)」を発売すると発表。公式販売に先立ち、2023年1月17日(火)からCAMPFIREにて先行クラウドファンディングを開始する。

■クラウドファンディングプロジェクト概要

・プロジェクト名:地域のみんなでみまもるファーストスマホ「Hamic MIELS」新登場 ・プロジェクト期間:2023年1月17日(火)～2月28日(火) ・リターン例:「Hamic MIELS」【台数限定超早割】30%オフなど

■「Hamic MIELS」開発の背景

ちょっとした行き違いや目を離した隙に、幼い命が犠牲になってしまう痛ましい事件や事故が後を絶たない。警察庁の発表によると、9歳以下の子どもだけでも令和3年の行方不明者数は1,010人にも上る。

こうした中Hameeでは、見守りサービスを提供する株式会社otta(オッタ)との事業連携を通じて、親だけではなくITの力により地域全体で子どもたちを見守る新しい仕組み「MIELS(ミエルス)構想」の実現を目指している。

その第一歩として、2021年2月に発売した小学生向けキッズスマホ「Hamic POCKET(はみっくポケット)」の見守り機能をさらに強化し、新端末「Hamic MIELS(はみっく ミエルス)」を開発した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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