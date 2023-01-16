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農業総合研究所 大幅に3日ぶり反発、23年8月期第1四半期は黒字転換、通期予想上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:20JST ＜3541＞ 農業総合研究所 361 +35
大幅に3日ぶり反発。23年8月期第1四半期（22年9-11月）の営業損益を0.52億円の黒字（前年同期実績0.21億円の赤字）と発表している。農家の直売所事業で出荷手数料を改定するなどし、利益率が向上した。産直卸事業のセグメント損失が半減したことも黒字転換に寄与した。通期予想は0.20億-0.50億円の黒字で据え置いたが、第1四半期時点で既に予想レンジ上限を上回っており、上方修正への期待から買いが入っているようだ。《ST》
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