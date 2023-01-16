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出来高変化率ランキング（13時台）～セラク、トランザクなどがランクイン

2023年1月16日 13:47

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記事提供元：フィスコ

*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～セラク、トランザクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月16日　13:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1369＞ ＤＩＡＭ・日経　　 　22032 　416.8　 5185.99% -1.24%
＜6199＞ セラク　　　　　　 　1674100 　48620　 3343.23% 10.87%
＜4439＞ 東名　　　　　　　 　697800 　29700　 2249.49% 19.82%
＜4092＞ 日本化　　　　　　 　703800 　35020　 1909.71% 3.05%
＜7818＞ トランザク　　　　 　642900 　52440　 1125.97% -8.82%
＜4490＞ ビザスク　　　　　 　586100 　56380　 939.55% 16.96%
＜7420＞ 佐鳥電機　　　　　 　593700 　72560　 718.22% 11.33%
＜4434＞ サーバーワークス　 　120600 　14840　 712.67% 11.07%
＜2934＞ Jフロンティア　　 　117600 　16380　 617.95% -15.11%
＜7388＞ FPパートナー　　 　548700 　78100　 602.56% 13.24%
＜2884＞ ヨシムラフード　　 　642200 　91800　 599.56% 15.54%
＜3608＞ ＴＳＩ　ＨＤ 　1668200　 23854000.00% 5.9934%
＜3547＞ 串カツ田中　　　　 　211200 　35700　 491.60% -6.21%
＜3907＞ シリコンスタ　　　 　204600 　35320　 479.28% -16.87%
＜3181＞ 買取王国　　　　　 　489900 　84900　 477.03% 12.13%
＜5981＞ 東製綱　　　　　　 　429500 　79420　 440.80% 4.68%
＜7187＞ Jリース　　　　　 　468600 　87100　 438.00% -2.62%
＜3990＞ UUUM　　　　　 　722400 　139080　 419.41% -8.14%
＜4061＞ デンカ　　　　　　 　1954300 　383480　 409.62% -15.66%
＜7031＞ インバウンド　　　 　208500 　41880　 397.85% 2.93%
<7599> IDOM　　　　　 　2480700 　514500　 382.16% 12.37%
<9842> アークランズ　　　 　565200 　123060　 359.29% -8.54%
<3139>* ラクトJPN　　　 　133600 　29880　 347.12% -7.25%
<5527> propetec　 　256000 　57620　 344.29% -2.15%
<3922> PRTIMES　　 　441000 　100520　 338.72% -8.57%
<7370> Enjin　　　　 　461100 　119640　 285.41% -13.45%
<7068> FフォースG　　　 　483100 　132640　 264.22% 9.9%
<6480> 日トムソン　　　　 　833300 　234000　 256.11% 2.81%
<6432> 竹内製作　　　　　 　780500 　222000　 251.58% -6.6%
<4199> ワンプラ　　　　　 　167100 　48260　 246.25% -14.63%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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