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出来高変化率ランキング（13時台）～セラク、トランザクなどがランクイン
*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～セラク、トランザクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月16日 13:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1369＞ ＤＩＡＭ・日経 22032 416.8 5185.99% -1.24%
＜6199＞ セラク 1674100 48620 3343.23% 10.87%
＜4439＞ 東名 697800 29700 2249.49% 19.82%
＜4092＞ 日本化 703800 35020 1909.71% 3.05%
＜7818＞ トランザク 642900 52440 1125.97% -8.82%
＜4490＞ ビザスク 586100 56380 939.55% 16.96%
＜7420＞ 佐鳥電機 593700 72560 718.22% 11.33%
＜4434＞ サーバーワークス 120600 14840 712.67% 11.07%
＜2934＞ Jフロンティア 117600 16380 617.95% -15.11%
＜7388＞ FPパートナー 548700 78100 602.56% 13.24%
＜2884＞ ヨシムラフード 642200 91800 599.56% 15.54%
＜3608＞ ＴＳＩ ＨＤ 1668200 23854000.00% 5.9934%
＜3547＞ 串カツ田中 211200 35700 491.60% -6.21%
＜3907＞ シリコンスタ 204600 35320 479.28% -16.87%
＜3181＞ 買取王国 489900 84900 477.03% 12.13%
＜5981＞ 東製綱 429500 79420 440.80% 4.68%
＜7187＞ Jリース 468600 87100 438.00% -2.62%
＜3990＞ UUUM 722400 139080 419.41% -8.14%
＜4061＞ デンカ 1954300 383480 409.62% -15.66%
＜7031＞ インバウンド 208500 41880 397.85% 2.93%
<7599> IDOM 2480700 514500 382.16% 12.37%
<9842> アークランズ 565200 123060 359.29% -8.54%
<3139>* ラクトJPN 133600 29880 347.12% -7.25%
<5527> propetec 256000 57620 344.29% -2.15%
<3922> PRTIMES 441000 100520 338.72% -8.57%
<7370> Enjin 461100 119640 285.41% -13.45%
<7068> FフォースG 483100 132640 264.22% 9.9%
<6480> 日トムソン 833300 234000 256.11% 2.81%
<6432> 竹内製作 780500 222000 251.58% -6.6%
<4199> ワンプラ 167100 48260 246.25% -14.63%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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