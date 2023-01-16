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モリト　ストップ高買い気配、大幅な増配計画がインパクトに

2023年1月16日 12:55

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記事提供元：フィスコ

*12:55JST モリト---ストップ高買い気配、大幅な増配計画がインパクトに
モリト＜9837＞はストップ高買い気配。先週末に22年11月期の決算を発表、営業利益は21.2億円で前期比30.7％増益となり、従来計画の20億円を上回る着地に。23年11月期は23億円で同8.6％増と連続増益の見通しとしている。また、前期の配当金は従来計画の29円から32円に引き上げているほか、自己資本比率配当率を1.5％から4.0％目標に変更し、23年11月期年間配当金は前期の32円から54円に増配の見通しとしている。《TY》

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