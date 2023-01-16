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出来高変化率ランキング（9時台）～インバウンド、東名などがランクイン
*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～インバウンド、東名などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月16日 9:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1369＞* DIAM225 8549 416.8 1951.1% -1.26%
＜7818＞* トランザク 300400 52440 472.85% -3.21%
＜4439＞* 東名 148900 29700 401.35% 19.46%
＜4434＞* サーバーワークス 53900 14840 263.21% 10.49%
＜4490＞* ビザスク 196000 56380 247.64% 17.11%
＜7031＞* インバウンド 124500 41880 197.28% 9.13%
＜7420＞* 佐鳥電機 213000 72560 193.55% 10.86%
＜7187＞* Jリース 255400 87100 193.23% -2.5%
＜2934＞* Jフロンティア 45300 16380 176.56% -13.76%
＜7388＞* FPパートナー 209100 78100 167.73% 12.76%
＜3547＞* 串カツ田中 95100 35700 166.39% -7.25%
＜3608＞* TSI HD 585300 23854000% 1.4537%
＜2884＞* ヨシムラフード 212800 91800 131.81% 13.81%
＜7599＞* IDOM 1131500 514500 119.92% 15.27%
＜5527＞* propetec 121600 57620 111.04% 8.28%
＜6432＞* 竹内製作 451900 222000 103.56% -5.04%
＜4199＞* ワンプラ 95300 48260 97.47% -11.56%
＜4055＞* ティアンドエス 89200 47500 87.79% 5.89%
＜3181＞* 買取王国 157600 84900 85.63% 17.03%
＜9422＞* コネクシオ 254700 138820 83.48% 0%
<5981>* 東製綱 143600 79420 80.81% 2.51%
<8226>* 理経 178100 103100 72.74% -1.15%
<3922>* PRTIMES 172800 100520 71.91% -5.99%
<7068>* FフォースG 227900 132640 71.82% 7.87%
<2930>* 北の達人 1427100 852240 67.45% -11.55%
<6047>* Gunosy 447200 272340 64.21% -2.2%
<4116>* 大日精化 31700 19620 61.57% -0.48%
<6480>* 日トムソン 373300 234000 59.53% 3.56%
<3990>* UUUM 218900 139080 57.39% -7.9%
<4061>* デンカ 590900 383480 54.09% -15.49%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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