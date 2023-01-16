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出来高変化率ランキング（9時台）～インバウンド、東名などがランクイン

2023年1月16日 09:47

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記事提供元：フィスコ

*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～インバウンド、東名などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月16日　9:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1369＞* DIAM225　　 8549 　416.8　 1951.1% -1.26%
＜7818＞* トランザク　　　　　300400 　52440　 472.85% -3.21%
＜4439＞* 東名　　　　　　　　148900 　29700　 401.35% 19.46%
＜4434＞* サーバーワークス　　53900 　14840　 263.21% 10.49%
＜4490＞* ビザスク　　　　　　196000 　56380　 247.64% 17.11%
＜7031＞* インバウンド　　　　124500 　41880　 197.28% 9.13%
＜7420＞* 佐鳥電機　　　　　　213000 　72560　 193.55% 10.86%
＜7187＞* Jリース　　　　　　255400 　87100　 193.23% -2.5%
＜2934＞* Jフロンティア　　　45300 　16380　 176.56% -13.76%
＜7388＞* FPパートナー　　　209100 　78100　 167.73% 12.76%
＜3547＞* 串カツ田中　　　　　95100 　35700　 166.39% -7.25%
＜3608＞* TSI　　　　　　　HD 　585300　 23854000% 1.4537%
＜2884＞* ヨシムラフード　　　212800 　91800　 131.81% 13.81%
＜7599＞* IDOM　　　　　　1131500 　514500　 119.92% 15.27%
＜5527＞* propetec　　121600 　57620　 111.04% 8.28%
＜6432＞* 竹内製作　　　　　　451900 　222000　 103.56% -5.04%
＜4199＞* ワンプラ　　　　　　95300 　48260　 97.47% -11.56%
＜4055＞* ティアンドエス　　　89200 　47500　 87.79% 5.89%
＜3181＞* 買取王国　　　　　　157600 　84900　 85.63% 17.03%
＜9422＞* コネクシオ　　　　　254700 　138820　 83.48% 0%
<5981>* 東製綱　　　　　　　143600 　79420　 80.81% 2.51%
<8226>* 理経　　　　　　　　178100 　103100　 72.74% -1.15%
<3922>* PRTIMES　　　172800 　100520　 71.91% -5.99%
<7068>* FフォースG　　　　227900 　132640　 71.82% 7.87%
<2930>* 北の達人　　　　　　1427100 　852240　 67.45% -11.55%
<6047>* Gunosy　　　　447200 　272340　 64.21% -2.2%
<4116>* 大日精化　　　　　　31700 　19620　 61.57% -0.48%
<6480>* 日トムソン　　　　　373300 　234000　 59.53% 3.56%
<3990>* UUUM　　　　　　218900 　139080　 57.39% -7.9%
<4061>* デンカ　　　　　　　590900 　383480　 54.09% -15.49%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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