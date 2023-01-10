スマレジが高値を更新、月次の「スマレジ」登録店舗数推移好調

■3日ぶりに昨年来の高値を更新し上値指向を継続

スマレジ<4431>(東証グロース)は1月10日、前場に続き後場もジリ高傾向を続け、13時30分にかけては10%高の2230円(204円高)前後で推移し、3日ぶりに昨年来の高値を更新している。前週末取引日・6日15時に発表した12月の「スマレジ」の登録店舗数推移が好調で、再び注目の強まる相場になった。

12月の「スマレジ」の登録店舗数推移は、「総合計」で12万1522件(前月比1478件の増加)となり、前月比では本格展開してから毎月連続増加している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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