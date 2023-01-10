*08:28JST 1/10

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（25973.85、+153.05）

・ナスダック総合指数は上昇（10635.65、+66.36）

・シカゴ日経先物は上昇（26195、大阪比+265）

・SOX指数は上昇（2686.75、+50.65）

・米原油先物は上昇（74.63、+0.86）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・NYダウは下落（33517.65、-112.96）

・1ドル＝131.90-00円

・VIX指数は上昇（21.97、+0.84）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・東京CPI（12月）

・家計支出（11月）

・安川電＜6506＞、ローソン＜2651＞など決算発表

・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）

・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（12月）

・米卸売在庫（11月）

・日伊首脳会談

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長やベイリー英イングランド銀行（中央銀

行）総裁らがスウェーデン中央銀行主催のシンポジウムに参加

・米3年物国債入札《ST》