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1/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:28JST 1/10
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（25973.85、+153.05）
・ナスダック総合指数は上昇（10635.65、+66.36）
・シカゴ日経先物は上昇（26195、大阪比+265）
・SOX指数は上昇（2686.75、+50.65）
・米原油先物は上昇（74.63、+0.86）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・NYダウは下落（33517.65、-112.96）
・1ドル＝131.90-00円
・VIX指数は上昇（21.97、+0.84）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・東京CPI（12月）
・家計支出（11月）
・安川電＜6506＞、ローソン＜2651＞など決算発表
・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週）
・ブラジルIBGEインフレ率IPCA（12月）
・米卸売在庫（11月）
・日伊首脳会談
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長やベイリー英イングランド銀行（中央銀
行）総裁らがスウェーデン中央銀行主催のシンポジウムに参加
・米3年物国債入札《ST》
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