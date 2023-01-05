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前日に動いた銘柄 part1 東光高岳、ジェイテックコーポレーション、ソシオネクストなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 東光高岳、ジェイテックコーポレーション、ソシオネクストなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
アドバンテスト＜6857＞ 8270 -210
半導体の供給過剰が長引いているとの報道も重しに。
日産化学＜4021＞ 5670 -110
国内証券が投資判断と目標株価を引き下げ。
ELEMENTS＜5246＞ 551 +80
最近のIPO銘柄の中で注目株として資金向かう。
個人認証ソリューションの成長期待。
日本電解＜5759＞ 1585 -110
米国新工場の建設着工延期を引き続きネガティブ材料視。
INPEX＜1605＞ 1337 -59
中国の景気悪化懸念で原油相場が大幅安。
アイケイケイ＜2198＞ 629 -59
25日線、75日線下回り見切り売りも。
東光高岳＜6617＞ 1989 +200
政府が高出力充電器の規制を緩和と伝わり関連銘柄として物色。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 3060 +300
パワー半導体関連として関心が続く格好に。
三菱UFJ＜8306＞ 926.2 +37.2
日銀の緩和修正への思惑で銀行セクターには買いが優勢。
千葉興業銀行＜8337＞ 470 +15
日銀の金融政策変更思惑から地銀株にメリット期待続く。
日本板硝子＜5202＞ 593 +26
特に材料は見当たらず買い戻しなどが優勢の展開か。
河西工業＜7256＞ 136 +0
安値圏での下げ止まり意識でリバウンド期待も。
ソシオネクスト＜6526＞ 6000 +200
IPOラッシュ一巡による需給改善期待も。
りそなHD＜8308＞ 744.2 +21.0
昨年末には固定型住宅ローン金利引き上げ伝わる。
みずほ＜8411＞ 1912.5 +56.5
日銀の物価見通し引き上げ観測なども銀行株高の材料に。
千葉銀行＜8331＞ 988 +26
銀行株高の地合いに乗る形で。
三井住友トラスト・ホールディングス＜8309＞ 4681 +93
りそなHDと同様に昨年までには固定型住宅ローン金利を引き上げ。
第一生命HD＜8750＞ 3052 +58
銀行株高の流れが保険株にも向かう。
富山第一銀行＜7184＞ 605 +20
銀行株高の流れに乗る。
ペッパーフードサービス＜3053＞ 173 -16
昨年末に急伸の反動で戻り売り優勢。
メドレー<4480> 3700 -230
特に材料ないがグロース株安の流れもあり。
エーザイ<4523> 8181 -523
アルツハイマー病薬の審査終了目標日が接近で換金売り。《FA》
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