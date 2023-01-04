*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、ユナイテド海がランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月4日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1571＞ 日経インバ 3927512 345786.8 1035.82% 1.39%

＜6617＞ 東光高岳 578600 52800 995.83% 10.79%

＜4169＞ エネチェンジ 2731100 414380 559.08% 3.41%

＜1597＞ MXSJリート 34940 5448 541.34% -0.87%

＜5341＞ アサヒ衛陶 407100 71600 468.58% 1.45%

＜4588＞ オンコリス 499600 94680 427.67% 5.12%

＜1487＞ 上米債HE 6844 1643 316.56% 0.81%

＜1456＞ 225ベア 14948 4375.4 241.64% 1.27%

＜5352＞ 黒崎播磨 29600 8860 234.09% 2.17%

＜2652＞ マンダラケ 352000 110860 217.52% 5.02%

＜3341＞ 日本調剤 155600 51420 202.61% -1.97%

＜8151＞ 東陽テクニカ 199700 67340 196.55% -1.89%

＜9861＞ 吉野家HD 564800 200200 182.12% -1.57%

＜3245＞ DEAR・L 328600 118700 176.83% -2.77%

＜2840＞ iFEナ100無 33970 12296.2 176.26% -1.61%

＜6501＞ 日立 3690400 1401040 163.40% -2.02%

＜2569＞ 上場NSQA 613110 236068 159.72% -0.24%

＜1890＞ 東洋建 194700 77420 151.49% 1.75%

＜7561＞* ハークスレイ 329400 134200 145.45% -4.58%

＜5714＞ DOWA 400200 165640 141.61% -4.46%

<1320> ETF225 77919 32572.4 139.22% -1.3%

<2568> 上場NSQ 242050 101648 138.13% -1.54%

<7309> シマノ 352600 149560 135.76% -0.24%

<1557> SPDR500 6315 2708.4 133.16% -1.56%

<9531> 東瓦斯 1503000 648980 131.59% -5.45%

<2511> 野村外国債券 100880 43808 130.28% -1.02%

<5202> 板硝子 1455800 635460 129.09% 4.76%

<9110>* ユナイテド海 205700 92100 123.34% -6.19%

<9746> TKC 92800 42020 120.85% 0.14%

<9381>* エーアイテイー 117900 53500 120.37% -2.64%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》