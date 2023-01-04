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出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、ユナイテド海がランクイン

2023年1月4日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ハークスレイ、ユナイテド海がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [1月4日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1571＞ 日経インバ　　　　 　3927512 　345786.8　 1035.82% 1.39%
＜6617＞ 東光高岳　　　　　 　578600 　52800　 995.83% 10.79%
＜4169＞ エネチェンジ　　　 　2731100 　414380　 559.08% 3.41%
＜1597＞ MXSJリート　　 　34940 　5448　 541.34% -0.87%
＜5341＞ アサヒ衛陶　　　　 　407100 　71600　 468.58% 1.45%
＜4588＞ オンコリス　　　　 　499600 　94680　 427.67% 5.12%
＜1487＞ 上米債HE　　　　 　6844 　1643　 316.56% 0.81%
＜1456＞ 225ベア　　　　 　14948 　4375.4　 241.64% 1.27%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　29600 　8860　 234.09% 2.17%
＜2652＞ マンダラケ　　　　 　352000 　110860　 217.52% 5.02%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　 　155600 　51420　 202.61% -1.97%
＜8151＞ 東陽テクニカ　　　 　199700 　67340　 196.55% -1.89%
＜9861＞ 吉野家HD　　　　 　564800 　200200　 182.12% -1.57%
＜3245＞ DEAR・L　　　 　328600 　118700　 176.83% -2.77%
＜2840＞ iFEナ100無　 　33970 　12296.2　 176.26% -1.61%
＜6501＞ 日立　　　　　　　 　3690400 　1401040　 163.40% -2.02%
＜2569＞ 上場NSQA　　　 　613110 　236068　 159.72% -0.24%
＜1890＞ 東洋建　　　　　　 　194700 　77420　 151.49% 1.75%
＜7561＞* ハークスレイ　　　 　329400 　134200　 145.45% -4.58%
＜5714＞ DOWA　　　　　 　400200 　165640　 141.61% -4.46%
<1320> ETF225　　　 　77919 　32572.4　 139.22% -1.3%
<2568> 上場NSQ　　　　 　242050 　101648　 138.13% -1.54%
<7309> シマノ　　　　　　 　352600 　149560　 135.76% -0.24%
<1557> SPDR500　　 　6315 　2708.4　 133.16% -1.56%
<9531> 東瓦斯　　　　　　 　1503000 　648980　 131.59% -5.45%
<2511> 野村外国債券　　　 　100880 　43808　 130.28% -1.02%
<5202> 板硝子　　　　　　 　1455800 　635460　 129.09% 4.76%
<9110>* ユナイテド海　　　 　205700 　92100　 123.34% -6.19%
<9746> TKC　　　　　　 　92800 　42020　 120.85% 0.14%
<9381>* エーアイテイー　　 　117900 　53500　 120.37% -2.64%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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