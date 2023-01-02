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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、ブ製造業PMIなど

2023年1月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、ブ製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は休場


＜海外＞
10:45　中・財新製造業PMI(12月)　49.6　49.4
14:00　印・製造業PMI(12月)　　55.7
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　　47.8
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月)
20:25　ブ・週次景気動向調査
22:00　ブ・製造業PMI(12月)　　44.3


地域的な包括的経済連携(RCEP)協定、インドネシアについても発効

米・英・豪・香港・株式市場は休場


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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