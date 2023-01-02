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今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、ブ製造業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中財新製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、ブ製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は休場
＜海外＞
10:45 中・財新製造業PMI(12月) 49.6 49.4
14:00 印・製造業PMI(12月) 55.7
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 47.8
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月)
20:25 ブ・週次景気動向調査
22:00 ブ・製造業PMI(12月) 44.3
地域的な包括的経済連携(RCEP)協定、インドネシアについても発効
米・英・豪・香港・株式市場は休場
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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