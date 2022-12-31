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前日に動いた銘柄 part1 M＆A総合研究所、アダストリア、ペプチドリームなど

2022年12月31日 07:15

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記事提供元：フィスコ

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 M＆A総合研究所、アダストリア、ペプチドリームなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
共立メンテナンス＜9616＞ 5900 +100
11月の売上高33％増。

ユナイテッドアローズ＜7606＞ 1852 +44
アダストリアの業績予想上方修正で連想買い。

円谷フィHD＜2767＞ 2727 +41
2022年の株価上昇率は29日までで5.26倍.プライム市場では最大の上昇率.

DTS＜9682＞ 2982 -138
国内証券が投資判断と目標株価を引き下げ。

M＆A総合研究所＜9552＞ 6270 +390
25日線上回り先高期待高まる。

日本スキー場開発＜6040＞ 937 +45
10月20日につけた年初来高値を上回り先高期待高まる。

アダストリア＜2685＞ 2345 +340
想定以上の業績上方修正を高評価。

ペプチドリーム＜4587＞ 2077 +110
メルクやイーライリリーなどとの共同研究契約による業績拡大期待続く。

ペッパーフードサービス＜3053＞ 189 +11
年末年始休暇前にショートカバー優勢か。

gumi＜3903＞ 1029 +69
引き続きSBIなどとの提携効果を手掛かりに。

ソースネクスト＜4344＞ 309 +15
訪日観光客の増加に伴うポケトークの需要増期待が続く。

日医工＜4541＞ 83 -26
年末年始休暇控えて手仕舞い売り優勢。

レーザーテック＜6920＞ 21745 -770
米SOX指数は上昇も短期資金の換金売りが優勢か。

ギフティ＜4449＞ 1730 -87
短期的な自律反発にも一巡感で戻り売り優勢。

ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 2760 -144
29日のリバウンドの反動で戻り売り優勢。

トヨタ自動車＜7203＞ 1812.5 -4.5
EV向け専用ライン設置検討報道が伝わる。《FA》

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