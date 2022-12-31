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前日に動いた銘柄 part2 タカトリ、フリー、スマサポなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 タカトリ、フリー、スマサポなど
銘柄名<コード>30日終値⇒前日比
JT＜2914＞ 2661.0 -15.0
引き続き配当権利落ちの影響が続く。
八千代工業＜7298＞ 1399 +91
引き続き大幅な業績上振れ期待などを背景に。
タカトリ＜6338＞ 8080 +490
パワー半導体関連として来年の活躍期待など継続。
グラファイトデザイン＜7847＞ 820 +92
引き続き大幅増配発表による利回り妙味の高まりで。
フェローテク＜6890＞ 2787 +117
中国子会社が深セン市場に新規上場。
阿波製紙＜3896＞ 337 -48
連日の株価急伸の反動が強まる。
ホープ＜6195＞ 389 -80
直近の急伸に対する反動。
アミタHD＜2195＞ 1172 +120
COP15による認証審査サービス国際規格認定を引き続き材料視。
アジャイル＜6573＞ 287 +46
新株予約権の一部行使で債務超過解消の見込み。
フリー＜4478＞ 2928 +116
「インボイス制度で業務効率化サービス開始」報道が手掛かり。
キャンバス＜4575＞ 1168 +28
CBP501臨床第2相試験投与完了について発表。
ピアラ＜7044＞ 551 +26
効果を数値化しにくいトップファネルやミドルファネルの効果測定を可能にした
「PIALAIntelligence」を開発し、有料版を来年1月からテスト的に提供を開始。
日本電解＜5759＞ 1695 -105
米国新工場建設計画に関し、建設用地は取得したものの工事着工を延期と公表。
サンクゼール＜2937＞ 2928 -262
同社など直近IPO銘柄間では引き続き資金回転の動き。
monoAI technology＜5240＞ 1077 +150
同社など直近IPO銘柄間では引き続き資金回転の動き。
スマサポ＜9342＞ 2750 -
上場2日目、公開価格（800円）の約2.8倍となる2250円で初値形成。《FA》
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